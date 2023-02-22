雲端發票500元獎 112年1至4月每期215萬組

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（中央社記者張璦台北22日電）財政部今天公布，今年1至4月期統一發票，每期開出特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，其中500元獎215萬組，較去年同期增加50萬組。

為妥善運用統一發票給獎經費，財政部賦稅署會依據當年度預算及審酌前一年度統一發票中獎兌領情形，在每年初規劃統一發票開獎獎別及組數。

賦稅署今天在例行記者會公布，民國112年1至4月期統一發票，每期開出統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎215萬組。

賦稅署表示，預計今年1至4月期每期雲端發票專屬獎，合計可開出226萬6030組。

賦稅署進一步說明，考量自111年1至2月期起，已將雲端發票專屬獎500元獎每期組數，由100萬組增加65萬組來到165萬組；且自同年7至8月期起，這一獎別再增開50萬組至215萬組，也就是說，全年共增開540萬組。

經過審慎估算中獎獎金及手續費後，賦稅署指出，今年1至4月期將維持現行開獎獎別及組數，後續將視統一發票給獎經費執行及餘裕情形適度規劃。

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此外，為了不讓獎金擦身而過，賦稅署呼籲，財政部電子發票整合服務平台提供民眾設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金自動匯入指定帳戶。為便利民眾領獎，財政部統一發票兌獎APP提供24小時線上即時領獎服務，民眾可利用該兌獎APP即時領獎。

賦稅署表示，希望民眾多索取雲端發票，透過財政部電子發票整合服務平台或兌獎APP，進行各式載具歸戶至手機條碼，從消費索取發票到中獎發票兌領獎，全程無紙化，為環保盡一份心力。（編輯：張均懋）1120222