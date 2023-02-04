111年11-12月發票千萬大獎落台電 幸運兒是雲林用戶

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（中央社記者蔡智明雲林縣4日電）11、12月統一發票千萬大獎共有15名得主，其中一名是台電雲林區營業處的用戶。台電今天提醒得主，繳費單據等同發票，務必攜帶電費單據紙本在期限內兌獎，以免錯失領獎期。

台電雲林區營業處今天發布新聞稿，財政部日前公布最新一期的11、12月統一發票千萬大獎，其中一張是台電雲林區營業處開出新台幣274元的繳電費單據。

台電雲林區營業處說，繳費單據等同發票，已提醒中獎用戶務必攜帶電費單據紙本在期限內前往兌獎，以免錯失領獎期。

台電雲林區營業處表示，少部分民眾可能不知電費繳費單據其實就是發票，單據上會有電子載具號碼，一旦中獎，台電會主動寄發通知，中獎者需憑紙本收據兌獎，電費代繳戶的發票，小額獎金則直接匯入原扣款帳戶。

另外，台電除了已推出結合7大行動支付及台灣PAY業者，掃描帳單QR Code就可繳費外，更推出「台灣電力APP」，民眾可直接線上刷卡繳費，解決保存紙本單據的問題。（編輯：郭諭儒）1120204