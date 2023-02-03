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統一發票111年11-12月中獎清冊 超商繳13元手續費抱回千萬

2023/2/3 16:34（2/3 16:53 更新）
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2022年11、12月統一發票中獎清冊，其中一張在統一超商花13元手續費就抱回千萬大獎。圖為7-ELEVEN門市招牌。（中央社檔案照片）
2022年11、12月統一發票中獎清冊，其中一張在統一超商花13元手續費就抱回千萬大獎。圖為7-ELEVEN門市招牌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北3日電）財政部今天公布2022年11、12月期統一發票中獎清冊，開出15個特別獎（新台幣1000萬元）及14個特獎（200萬元），其中一張在統一超商花13元手續費就抱回千萬大獎，共8張特別獎中獎發票，消費金額在百元以下。

財政部賦稅署今天下午公布最新統一發票中獎清冊，去年11、12月期特別獎（1000萬元）中獎發票共開出15張，特獎（200萬元）則開出14張。

特別獎（1000萬元）中獎發票部分，消費金額最低的一張，於新北市新店區統一超商花13元手續費，就幸運中千萬大獎，合計8張中獎發票消費金額在100元以下。

特獎（200萬元）方面，金額最低一張只花20元停車費，最高一張則花6萬元拍婚紗攝影，幸運抱回200萬元。（編輯：潘羿菁）1120203

（中央社製圖）
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