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統一發票11-12月千萬獎 萊爾富幸運得主花81元買巧克力

2023/1/30 11:04（1/30 11:31 更新）
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111年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號25日公布。（中央社製圖）
111年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號25日公布。（中央社製圖）
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（中央社記者曾智怡台北30日電）111年11-12月期統一發票中獎號碼年假期間出爐，萊爾富今天表示，本期開出各一組千萬特別獎、200萬特獎，其中一位幸運兒僅花81元購買巧克力等商品，就抱走千萬大獎。

2022年11、12月統一發票中獎號碼日前出爐，1000萬元特別獎獎號為28089459；200萬元特獎獎號為30660303；3組20萬元頭獎獎號分別為65056128、07444404、44263900。

萊爾富本期開出特別獎1000萬元1組、特獎200萬元1組，萊爾富表示，這期千萬特別獎開出的幸運門市為萊爾富桃園龍潭新護店，幸運兒僅消費81元購買巧克力及偉特糖，就中千萬特別獎。

萊爾富同時也開出1組特獎200萬，幸運得主於新北市的中和福美店購買1包菸品，同樣花不到百元，就中200萬元。（編輯：林淑媛）1120130

#萊爾富
#千萬特別獎
#中和福美店
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