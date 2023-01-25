統一發票11-12月千萬獎得主 超商繳手續費成幸運兒

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（中央社記者謝方娪台北25日電）2022年11、12月統一發票中獎號碼出爐，統一超商共開出3張1000萬元特別獎、2張200萬元特獎及4張100萬元雲端發票專屬獎，其中一名千萬獎得主在7-ELEVEN購買39元飲品就幸運中獎；另一名幸運兒繳納代收手續費13元，中千萬大獎。

全聯福利中心本期開出1張200萬元特獎，開出門市為中山林森門市，民眾花費319元購買泡麵、雞蛋、礦泉水與小蘇打粉，就被幸運神眷顧。

2022年11、12月統一發票中獎號碼今天出爐，1000萬元特別獎獎號為28089459；200萬元特獎獎號為30660303；3組20萬元頭獎獎號分別為65056128、07444404、44263900。

（中央社製圖）

統一超商下午公布，共有3名消費者獲得千萬特別獎、2名獲得200萬元特獎，雲端發票專屬獎則有4名百萬得主。

獲得千萬大獎的3名消費者，一人在彰化縣彰化市7-ELEVEN成發門市購買300元民生用品；一人在彰化縣鹿港鎮7-ELEVEN鹿港門市購買39元飲品；一人在新北市新店區7-ELEVEN寶隆門市繳納代收的手續費13元即獲獎。

獲得200萬元特獎的2名消費者，一人在高雄市苓雅區的7-ELEVEN憲政門市購買35元飲品；一人在台南市下營區7-ELEVEN新下營門市購買48元的茶葉蛋、鮮食。

至於4名雲端發票專屬獎百萬得主，一人在桃園市桃園區的7-ELEVEN光北門市購買40元統一麵包、茶葉蛋；一人在桃園市桃園區的7-ELEVEN尚國門市購買293元的鮮食、民生用品、統一脆麵、泡麵。

另一人在台南市新市區的7-ELEVEN遠專門市購買173元的飲品、鮮食、購物袋；一人在南投縣信義鄉的7-ELEVEN和社門市購買25元的飲品。

此外，統一超公布，2022年9、10月統一發票還有16萬張、總計超過6400萬元獎金的OPEN POINT APP會員載具中獎發票尚未至ibon列印，未兌獎幸運兒在今年3月5日前持OPEN POINT APP就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印。

統一超指出，千元以下中獎發票能現場直接兌換，提供原店兌換商品或直接儲值獎金入icash Pay、icash2.0、儲值卡，就近到7-ELEVEN兌換立即放大獎金、最高可額外獲得10%回饋。（編輯：潘羿菁）1120125