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統一發票111年11-12月千萬獎15張 200萬獎14張

2023/2/3 10:34（2/3 10:51 更新）
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111年11、12月期統一發票共開出15張特別獎及14張特獎中獎發票。（中央社製圖）
111年11、12月期統一發票共開出15張特別獎及14張特獎中獎發票。（中央社製圖）
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（中央社記者張璦台北3日電）財政部初步統計，去年11、12月期統一發票共開出15張特別獎（新台幣1000萬元）及14張特獎（200萬元）中獎發票，總計29名幸運兒將抱回大額獎金，詳細中獎清冊將於下午4時30分出爐。

每期統一發票開獎後，財政部會先清查，排除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符給獎規定發票，再彙整公布當期統一發票中獎清冊。

根據財政部初步統計，2022年11、12月期特別獎（1000萬元）中獎發票共開出15張，特獎（200萬元）開出14張，下午將公布完整中獎清冊，揭露大獎獎落何處和消費金額以及品項。

截至目前，根據超商自行公布的中獎情形，統一超商共開出3張1000萬元特別獎、2張200萬元特獎，其中1名千萬獎得主在7-ELEVEN購買39元飲品就幸運中獎；另1名幸運兒繳納代收手續費13元，喜獲千萬獎金。

萊爾富開出各1組千萬特別獎、200萬特獎，其中1名幸運兒僅花81元購買巧克力等商品，就抱走千萬大獎。

全家便利商店開出2組特別獎1000萬元，消費者分別在台中金自由店、蘆竹鴻佰店皆花費不到60元就幸運中獎，購買品項為沙士與冰塊杯等飲品；特獎200萬元則開出2組，幸運得主分別於全家興北店、中壢國美店消費。（編輯：楊凱翔）1120203

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