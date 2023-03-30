更多編輯台推薦新聞：
英國名廚勒帕德：台灣柑橘果醬風味獨到 足以自豪
生活

英國名廚勒帕德：台灣柑橘果醬風味獨到 足以自豪

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金管會納管虛擬資產 9面向督導業者防洗錢、審查商品上下架
首頁 / 生活
發票開獎
新聞專題
發票開獎2/145
首頁 / 生活

統一發票112年1-2月中獎清冊 最低僅花20元買飲料抱回千萬

2023/3/30 16:44（3/30 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
財政部30日公布1、2月期統一發票中獎清冊，其中一張僅花20元在新北市萊爾富買飲料，就抱回千萬大獎。圖非當事店家。（中央社檔案照片）
財政部30日公布1、2月期統一發票中獎清冊，其中一張僅花20元在新北市萊爾富買飲料，就抱回千萬大獎。圖非當事店家。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北30日電）財政部今天公布1、2月期統一發票中獎清冊，開出14個特別獎（新台幣1000萬元）及12個特獎（200萬元），其中一張僅花20元在新北市萊爾富買飲料，就抱回千萬大獎，共7張特別獎中獎發票，消費金額在百元以下。

財政部賦稅署今天下午公布最新統一發票中獎清冊，今年1、2月期特別獎（1000萬元）中獎發票共開出14張，特獎（200萬元）則開出12張。

特別獎（1000萬元）中獎發票部分，消費金額最低的一張，於新北市五股區萊爾富花20元買飲品，就喜獲財神爺眷顧，中千萬大獎；合計7張中獎發票消費金額在100元以下。

特獎（200萬元）方面，金額最低一張只花28元買食品，幸運抱回200萬元。（編輯：趙蔚蘭）1120330

（圖取自財政部網頁dot.gov.tw）
（圖取自財政部網頁dot.gov.tw）
（圖取自財政部網頁dot.gov.tw）
（圖取自財政部網頁dot.gov.tw）
112年1、2月期統一發票千萬元特別獎獎號為06634385。（中央社製圖）
112年1、2月期統一發票千萬元特別獎獎號為06634385。（中央社製圖）
#財政部賦稅署
#新北市
#萊爾富
延伸閱讀
統一發票112年1-2月千萬獎號碼：06634385統一發票11-12月千萬獎4張未領 桃園水果行消費百元幸運兒快現身統一發票111年11-12月中獎清冊 超商繳13元手續費抱回千萬
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
統一發票112年1-2月千萬獎14張 200萬特獎12張