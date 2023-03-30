統一發票112年1-2月中獎清冊 最低僅花20元買飲料抱回千萬

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財政部30日公布1、2月期統一發票中獎清冊，其中一張僅花20元在新北市萊爾富買飲料，就抱回千萬大獎。圖非當事店家。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北30日電）財政部今天公布1、2月期統一發票中獎清冊，開出14個特別獎（新台幣1000萬元）及12個特獎（200萬元），其中一張僅花20元在新北市萊爾富買飲料，就抱回千萬大獎，共7張特別獎中獎發票，消費金額在百元以下。

財政部賦稅署今天下午公布最新統一發票中獎清冊，今年1、2月期特別獎（1000萬元）中獎發票共開出14張，特獎（200萬元）則開出12張。

特別獎（1000萬元）中獎發票部分，消費金額最低的一張，於新北市五股區萊爾富花20元買飲品，就喜獲財神爺眷顧，中千萬大獎；合計7張中獎發票消費金額在100元以下。

特獎（200萬元）方面，金額最低一張只花28元買食品，幸運抱回200萬元。（編輯：趙蔚蘭）1120330

（圖取自財政部網頁dot.gov.tw）

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