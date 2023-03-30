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統一發票112年1-2月千萬獎14張 200萬特獎12張

2023/3/30 10:32（3/30 10:34 更新）
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112年1、2月期統一發票千萬元特別獎獎號為06634385。（中央社製圖）
112年1、2月期統一發票千萬元特別獎獎號為06634385。（中央社製圖）
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（中央社記者張璦台北30日電）財政部初步統計，今年1、2月期統一發票共開出14張特別獎（新台幣1000萬元）及12張特獎（200萬元）中獎發票，總計26名幸運兒將抱回高額獎金，詳細中獎清冊將於下午4時30分揭曉。

每期統一發票開獎後，財政部會先清查，排除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符給獎規定發票，再彙整公布當期統一發票中獎清冊。

據財政部初步統計，民國112年1、2月期特別獎（1000萬元）中獎發票共開出14張，特獎（200萬元）開出12張，下午將公布完整中獎清冊，揭露大獎獎落何處，以及消費金額、品項。

截至目前，根據超商自行公布的中獎情形，統一超商、全家、萊爾富、全聯本期共開出5組千萬特別獎，以及2組200萬特獎。

統一超商本期共3位消費者獲得千萬特別獎，一人在新竹縣竹北市7-ELEVEN璞玉門市購買65元的香蕉、零食；一人在台中市西屯區7-ELEVEN逢美門市購買36元飯糰；一人新北市萬里區7-ELEVEN萬里門市購買331元的飲品、民生用品。

統一超商本期也開出1組200萬特獎，消費者在苗栗縣苑裡市的7-ELEVEN新和苑門市購買28元的麵包即中獎。

全家便利商店本期開出1組千萬特別獎，消費者在大里大發店購買土司，僅花費58元就中大獎；200萬特獎開出1組，幸運得主於屏東縣長治交流店消費，僅消費35元購買飲料，就將200萬抱回家。

萊爾富本期開出1組千萬特別獎，開出門市為新北市五股區的北縣西雲店，幸運得主僅消費20元購買茶飲，就抱走大獎。（編輯：趙蔚蘭）1120330

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