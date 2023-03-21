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統一發票11-12月千萬獎 仍有4張未領

2023/3/21 10:30
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（中央社記者張璦台北21日電）財政部表示，去年11、12月期特別獎（新台幣1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，至今還各有4張及5張未領；未領千萬大獎發票中，消費金額最低為桃園市龜山區「四季田鮮果批發量販廣場」開出的100元發票。

民國112年1、2月期統一發票將於25日開獎，在此之前，財政部提醒，仍在兌領期限內的去年11、12月特別獎及特獎中獎發票，還各有4張及5張未領獎，提醒民眾趕在今年5月5日前完成兌領，別成了過路財神。

財政部指出，截至20日，去年11、12月期未領的特別獎（1000萬元）發票4張，消費金額最低者，為桃園市龜山區「四季田鮮果批發量販廣場」開出的100元發票；金額次低者，由台北市士林區大葉高島屋KEY COFFEE開出，幸運兒花130元買飲品。

另2張未領的特別獎（1000萬元）發票，消費金額也都是百元規模，包含台南市東區北門路1段「光南大批發連鎖店」開出的229元發票，以及台灣電力公司雲林區營業處開出的274元電費發票。

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至於未領的特獎（200萬元）發票，共有5張；金額最低者，是一張在桃園市平鎮區壢新醫院右邊空地停車場，開出的20元發票；次低者為台中市清水區「華得來」開出的50元飲品發票。

其餘3張未領的特獎（200萬元）發票，分別是在新北市中和區的萊爾富北縣福美店，花95元買菸品；在新北市板橋區民權路的美廉社，花101元買飲品、食品等；以及桃園市八德區介壽路二段上的台灣中油，開出的500元汽油發票。（編輯：趙蔚蘭）1120321

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