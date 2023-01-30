統一發票11-12月千萬得主 全家買沙士抱走大獎
2023/1/30 11:13（1/30 11:38 更新）
111年11-12月期統一發票中獎號碼25日出爐，全家便利商店本期開出2組特別獎1000萬元。圖為全家超商。（中央社檔案照片）
（中央社記者曾智怡台北30日電）111年11-12月期統一發票中獎號碼25日出爐，全家便利商店本期開出2組特別獎1000萬元，消費者分別在台中金自由店、蘆竹鴻佰店皆花費不到60元就幸運中獎，購買品項為沙士與冰塊杯等飲品。
特獎200萬元則開出2組，幸運得主分別於全家興北店、中壢國美店消費，其中有消費者購買全家冬季巧克力甜點新品—米歇爾柯茲巧克力千層，僅花費59元就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元有4名消費者幸運獲得，分別於全家APP、彰化金馬店、高雄翠北店及台中雙利店開出，其中有消費者僅花費4元代收手續費，就幸運帶走頭獎，為本次最低消費金額。
另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出3組，分別位於員林金牌店、竹北大境店及高雄立信店，其中有消費者僅花費25元購買飲料，即獲得100萬元大獎，相當幸運。
2022年11、12月統一發票中獎號碼25日出爐，1000萬元特別獎獎號為28089459；200萬元特獎獎號為30660303；3組20萬元頭獎獎號分別為65056128、07444404、44263900。（編輯：林淑媛）1120130
（全家提供）
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111年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號25日公布。（中央社製圖）
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