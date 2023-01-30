更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查
生活

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全文／內閣總辭贈茶葉盼閣員耐高溫泡好茶 蘇貞昌：我來擔待各位留下來
首頁 / 生活
發票開獎
新聞專題
發票開獎3/132
首頁 / 生活

統一發票11-12月千萬得主 全家買沙士抱走大獎

2023/1/30 11:13（1/30 11:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
111年11-12月期統一發票中獎號碼25日出爐，全家便利商店本期開出2組特別獎1000萬元。圖為全家超商。（中央社檔案照片）
111年11-12月期統一發票中獎號碼25日出爐，全家便利商店本期開出2組特別獎1000萬元。圖為全家超商。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北30日電）111年11-12月期統一發票中獎號碼25日出爐，全家便利商店本期開出2組特別獎1000萬元，消費者分別在台中金自由店、蘆竹鴻佰店皆花費不到60元就幸運中獎，購買品項為沙士與冰塊杯等飲品。

特獎200萬元則開出2組，幸運得主分別於全家興北店、中壢國美店消費，其中有消費者購買全家冬季巧克力甜點新品—米歇爾柯茲巧克力千層，僅花費59元就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元有4名消費者幸運獲得，分別於全家APP、彰化金馬店、高雄翠北店及台中雙利店開出，其中有消費者僅花費4元代收手續費，就幸運帶走頭獎，為本次最低消費金額。

另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出3組，分別位於員林金牌店、竹北大境店及高雄立信店，其中有消費者僅花費25元購買飲料，即獲得100萬元大獎，相當幸運。

2022年11、12月統一發票中獎號碼25日出爐，1000萬元特別獎獎號為28089459；200萬元特獎獎號為30660303；3組20萬元頭獎獎號分別為65056128、07444404、44263900。（編輯：林淑媛）1120130

（全家提供）
（全家提供）
（全家提供）
（全家提供）
111年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號25日公布。（中央社製圖）
111年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號25日公布。（中央社製圖）
#財政部
#統一發票
#全家
延伸閱讀
統一發票111年11-12月千萬獎號碼：28089459統一發票11-12月千萬獎 萊爾富幸運得主花81元買巧克力統一發票11-12月千萬獎得主 超商繳手續費成幸運兒統一發票9-10月千萬獎4張未領 高雄超商買可樂幸運兒快現身
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
統一發票11-12月千萬獎 萊爾富幸運得主花81元買巧克力