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大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包【持續更新】

2023/1/20 13:59（1/20 20:39 更新）
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大樂透春節加碼，1月20日起至2月5日頭獎連續17天開出。（中央社檔案照片）
大樂透春節加碼，1月20日起至2月5日頭獎連續17天開出。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）大樂透春節加碼，1月20日起至2月5日頭獎連續17天開出，超越2022年的15天，創史上最長；1月20日至1月24日加開360組100萬元「春節大紅包」獎項，9個號碼對中6個就中獎，360組若未送完，最長會增開至2月5日。春節期間中央社持續更新開獎號碼，祝您幸運中獎。

 1/20（五）

大樂透獎號：16、25、27、31、34、42（特別號：06）

春節大紅包獎號：07、08、12、23、24、27、31、35、45

台彩春節大樂透頭獎將從1月20日起連開17天，創史上最長，並增開360組獎金百萬「春節大紅包」。（圖取自台灣彩券網頁taiwanlottery.com.tw/index_new.aspx）
台彩春節大樂透頭獎將從1月20日起連開17天，創史上最長，並增開360組獎金百萬「春節大紅包」。（圖取自台灣彩券網頁taiwanlottery.com.tw/index_new.aspx）
#大樂透
#春節大紅包
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