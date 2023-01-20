大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包【持續更新】

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（中央社網站）大樂透春節加碼，1月20日起至2月5日頭獎連續17天開出，超越2022年的15天，創史上最長；1月20日至1月24日加開360組100萬元「春節大紅包」獎項，9個號碼對中6個就中獎，360組若未送完，最長會增開至2月5日。春節期間中央社持續更新開獎號碼，祝您幸運中獎。

1/20（五）

大樂透獎號：16、25、27、31、34、42（特別號：06）

春節大紅包獎號：07、08、12、23、24、27、31、35、45