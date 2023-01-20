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情侶刮中百萬元 彩券行老闆馬上提款供兌換

2023/1/20 14:28（1/20 15:20 更新）
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一對情侶19日下午前往台東市吉時發彩券行購買「2000萬超級紅包」刮刮樂，當場刮中100萬元獎金，彩券行老闆立刻到提款機提款，讓情侶兌換現金。中央社記者盧太城台東攝 112年1月20日
一對情侶19日下午前往台東市吉時發彩券行購買「2000萬超級紅包」刮刮樂，當場刮中100萬元獎金，彩券行老闆立刻到提款機提款，讓情侶兌換現金。中央社記者盧太城台東攝 112年1月20日
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（中央社記者盧太城台東縣20日電）一對情侶前往台東市吉時發彩券行購買「2000萬超級紅包」刮刮樂，當場刮中100萬元，彩券行老闆立刻到提款機提款，讓情侶領錢，情侶則開心送給老闆大紅包。

有網友昨晚在社群網站臉書（Facebook）「台東大小事」貼文指出，坐在旁邊的情侶刮2000元刮刮樂中100萬元，老闆馬上去領錢換給他們，還準備鞭炮請他們放完領現金高高興興離開。

網友紛紛留言「恭喜發財！」、「太幸運了」、「有大樂透加碼360組100萬元，可以去住家附近的彩券行買張大樂透，不一定明晚您也是100萬得主」。

彩券行范姓老闆今天接受中央社記者訪問表示，這對年輕情侶昨天下午4時許到店內買了3張2000元的「2000萬超級紅包」，刮到第3張時，兩人突然興奮起來，直呼刮中了、刮中了，經核對刮中100萬元獎金。

老闆說，這對情侶請他拍照留念，並且直接兌換現金，於是他趕緊到附近的提款機提領50萬元，加上家中的現金，扣除相關稅後，湊足79萬餘元給這對情侶，情侶也包了一個大紅包給他。（編輯：謝雅竹）1120120

#2000萬超級紅包
#台東大小事
#彩券行
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