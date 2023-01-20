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大樂透頭獎2億元1人獨得 獎落桃園龜山

2023/1/20 22:16（1/20 23:43 更新）
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大樂透20日開獎，頭獎金額新台幣2億元，由1人獨得，於桃園市龜山區開出。（中央社檔案照片）
大樂透20日開獎，頭獎金額新台幣2億元，由1人獨得，於桃園市龜山區開出。（中央社檔案照片）
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（中央社台北20日電）大樂透今晚開獎，頭獎金額新台幣2億元，由1人獨得，於桃園市龜山區開出。

大樂透第112000006期今晚開獎。中獎號碼為27、34、25、16、42、31，特別號06。頭獎1注，由金如意彩券行開出。下期（1月21日）預估銷售3億元，頭獎保證1億元。

20日大樂透春節大紅包共開出29組，總中獎注數為31注，其中27組為單注中獎，2組為2注均分。截至本期為止，累積開出大紅包組數為29組，剩餘331組，21日將繼續加開大紅包獎項。

本期春節大紅包號碼為：07、35、31、08、12、24、27、23、45。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1120120

#大樂透
#春節大紅包
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