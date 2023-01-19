過年電影台強檔節目表 2023除夕到初五追片看點

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（中央社網站）今年農曆春節連假長達10天，沒訂串流平台沒關係，打開電視還是有不少好看的電影。中央社整理除夕到大年初五電影台強檔節目表，帶你掌握追片看點。

1/21除夕

追片看點

除夕電影台推出多部全台首播的強檔電影，陪伴觀眾圍爐。好萊塢影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）相隔36年的續作「捍衛戰士：獨行俠」，再度飾演美國海軍飛行員彼得米契爾，魅力席捲全球，更是湯姆克魯斯從影40多年來，首部全球票房破10億美元的作品。

改編全球熱銷漫畫「咒術迴戰」，劇場版「咒術迴戰0」加入原著未出現過的內容、人物與場面，由日本動畫製作公司MAPPA操刀製作，戰鬥場面讓人看得熱血沸騰，也揭露主角乙骨憂太與祈本里香這對青梅竹馬之間愛與詛咒的故事。

喜歡超級英雄電影的觀眾，可看湯姆哈迪（Tom Hardy）主演的「猛毒2：血蜘蛛」，在前作「猛毒」片尾彩蛋出現的神祕人物，原來是連續殺人魔「血蜘蛛」，在續作露出殘暴真面目，掀起腥風血雨。

除夕強檔還有女力全開的「致命天際線」及「霹靂嬌娃」，克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）在「致命天際線」化身二戰女飛官，帶著神祕手提箱登上B-17轟炸機，展現巾幗不讓鬚眉的魄力；改編同名影集的「霹靂嬌娃」，由克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、娜歐蜜史考特（Naomi Scott）及艾拉巴林斯卡（Ella Balinska）組成全新陣容，新一代嬌娃顛覆特務形象。

想看戰爭片則有中國導演管虎執導的「八佰」，以抗日戰爭為背景，講述1937年四行倉庫保衛戰，留下來堅守的八百壯士事蹟。金馬影帝劉青雲主演的香港警匪片「神探大戰」，劇情緊湊又刺激，一群被封為「神探」的人，掀起香港有史以來最邪惡的犯罪。

1/22大年初一

追片看點

新年第一天就想感受緊張刺激，可看「機密同盟2」及「犯罪都市2」，兩部都是韓國犯罪動作片續作；還有超級英雄電影「魔比斯」，以及布魯斯威利（Bruce Willis）主演的犯罪驚悚片「惡夜性追緝」。

「機密同盟2」玄彬（現譯為炫彬）再度扮演北韓刑警任鐵零，為了追捕國際犯罪組織，被派到南韓搜查，過程驚險刺激，動作場面規模浩大。馬東錫（又譯馬東石）在「犯罪都市2」繼續痛快制裁惡人，續作劇情橫跨韓國和越南，馬東錫飾演重案組刑警，以矯健身手與暴徒正面對戰，痛擊罪犯的場面讓人看得大呼過癮。

漫威蜘蛛人宇宙最暗黑的全新反派「魔比斯」登上大銀幕，傑瑞德雷托（Jared Leto）飾演患有罕見血液疾病的生物化學家，為了治療自己及罹患相同疾病的人，在實驗過程利用吸血蝙蝠的DNA治療，卻意外感染變成吸血鬼。

初一強檔推出兩部改編真人實事的電影，歌舞傳記電影「貓王艾維斯」由新人奧斯汀巴特勒（Austin Butler）飾演貓王，與湯姆漢克斯（Tom Hanks）演出的經紀人同台飆戲，帶領觀眾一窺貓王與經紀人之間複雜的互動關係。金馬導演陳可辛執導的運動熱血電影「奪冠」，重現中國女子排球隊奧運史上最驚奇賽事，現役球員也上陣演出。

喜歡看燒腦片的觀眾，還有改編日本小說家東野圭吾推理小說的「假面飯店2：假面之夜」，續作故事同樣圍繞在東京柯迪希亞飯店，木村拓哉、長澤雅美再次攜手演出，要從500位戴著面具的與會者中找出凶手。

1/23大年初二

追片看點

大年初二回娘家，團聚時刻少不了喜劇片陪伴，韓國電影「樂透大作戰」為高庚杓飾演的南韓兵長撿到57億韓元（約新台幣1.3億元）樂透頭彩，卻不小心讓彩券飛向北韓，他決定「越線」展開驚險的機密協商，甚至衍生「彩券非首腦會談」。天馬行空的劇情笑料不斷，幽默刻劃南北韓關係，被譽為韓國年度票房黑馬。

喜歡科幻喜劇的人別錯過「媽的多重宇宙」，腦洞大開的奇幻狂想富含人生哲理，全片藏有大量彩蛋，向「臥虎藏龍」及「花樣年華」等經典之作致敬。片中飾演洗衣店夫妻檔的楊紫瓊與關繼威，以此片分別奪下第80屆金球獎音樂或喜劇類最佳女主角獎、男配角獎。

浪漫愛情片「練愛iNG」是林暐恆（阿Ken）首部自導自演的電影，集結紀培慧與陳嘉樺（Ella）主演，周杰倫、温昇豪等人客串。人生魯蛇組的男主角為了找回自信，進行「練習談戀愛」不NG訓練，一系列「練愛」過程讓觀眾笑中帶淚，進而想起自己在愛情中的酸甜苦辣。

「邊緣行者」為任賢齊與任達華睽違16年同台飆戲，講述卧底警察調查黑幫販毒，揭露一場驚人的政治陰謀。片中再現經典香港警匪臥底對決，打鬥畫面讓人腎上腺素飆升。

「超危險駕駛」、「鬼域囚徒」可滿足愛看驚悚電影的觀眾。「超危險駕駛」由奧斯卡影帝羅素克洛（Russell Crowe）飾演生活不順遂的車主，因在路上被按喇叭，以極端手段報復女主角。「鬼域囚徒」由日本導演園子溫攜手尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）挑戰全新暴力美學，一名劫匪被軍閥從獄中綁架，他得完成找人任務才能獲得自由，若任務失敗，皮衣上的炸彈將自動引爆。

大人小孩都愛看的「名偵探柯南」系列電影初二、初三都看得到，初二先播「名偵探柯南：大怪獸哥梅拉VS假面超人」，電影發表會上製作人遭倒下的怪獸哥梅拉模型壓死，被捲入案件的柯南和服部平次聯手要讓真相水落石出。初三再播「名偵探柯南：總局刑警戀愛物語～結婚前夜」，聚焦在高木警官與佐藤警官的故事，多年前爆炸案造成刑警殉職，如今再出現疑似同一嫌犯所為的案件，現場的暗號字條彷彿是給警察的戰帖。

1/24大年初三

追片看點

「初一早，初二早，初三睡到飽」，電影台推出動作片強檔，劇情反轉不斷的諜報戰「獵首密令」、驚險的「黃金大逃獄」、「極速快遞」刺激飆車閃追捕，以及因復仇而起的「終極攻佔」，挑戰觀眾的感官極限。

以「魷魚遊戲」抱走艾美獎視帝的李政宰，推出自編自導自演的「獵首密令」，他與好友鄭雨盛時隔22年同台飆戲，分別飾演南韓中央情報部的海外組及國內組組長，接到上級指示要找出組織中的北韓臥底。兩人互相猜疑、各施奇招探查，鬥智過程高潮迭起，劇情走向多次反轉，全片毫無冷場，片中刑求、槍戰與爆炸場面更是震撼人心。

「黃金大逃獄」講述落魄編劇涉險進入監獄尋找祖先留下的寶藏，他在獄中無端捲入兩位大哥的鬥爭，然而尋寶計畫意外洩漏，改變三人關係，他們決定越獄合力運出寶藏。電影融合動作、爆破等元素，衝擊觀眾的視覺，生死與共的兄弟情更讓人動容。

「極速快遞」由朴素丹主演，敘述使命必達的快遞駕駛接到配送一名男孩的案件，被捲進一場風暴，成為警方追捕目標。片中她以高超的飆車技巧拚命躲避追擊，刺激無比的飛車追逐、甩尾與大迴轉場面，再加上引擎聲與剎車聲巧妙點綴，讓觀眾視聽覺快感一次滿足。

布魯斯威利（Bruce Willis）在「終極攻佔」中罕見演出反派角色，因兒子遭警察殺害，他決心復仇而帶領一隊人馬占領水力發電廠，將廠區內所有人當作人質，威脅若不配合就放任水壩洩洪淹沒小鎮；曾任軍人的發電廠員工挺身而出，設法解救眾人。

「金牌拳手3」預定3月上映，不妨趁著過年回顧前兩集，重溫拳擊賽場上亦師亦友、共同奮戰的情誼，以及拳手在擂台上的震撼對決，讓人看了熱血沸騰。

1/25大年初四

追片看點

春節期間想來點刺激？大年初四有犯罪動作片「無間對決」、冒險電影「危城行動」與驚悚片「民雄鬼屋」。喜歡溫馨喜劇的人可觀賞「闔家辣」，疫情下一家人以自製辣椒醬創造傳奇。

韓國電影「無間對決」改編日本作家佐佐木讓獲獎作品「警官之血」，由崔宇植與趙震雄主演，新進警察成為內部臥底，暗中調查挑戰體制的搜查部組長，過程中發現警方內部神祕組織，竟與當年殉職的父親有關。警界前後輩精彩諜對諜，出乎意料的結局，不僅帶出新警察面臨的考驗，也讓觀眾重新思索何謂正義，以及追求正義的道德底線。

「危城行動」為暴力犯罪電影大師阿貝爾費拉拉（Abel Ferrara）執導，講述美國士兵前往羅馬阻止針對梵蒂岡的恐怖攻擊，同時他想找到在當地遭政治監禁的雙胞胎弟弟。片中忠實呈現疫情下的世界，可看到人們出入各場所要量體溫，就連參與作戰的士兵都戴口罩。

台灣四大鬼屋之一的「民雄鬼屋」首度登上大銀幕，由楊謹華、沛小嵐、麥語彤（彤彤）、劉韋辰、夏靖庭等人主演。單親媽媽在清明節帶母親與女兒小琪回民雄掃墓，小琪意外觸發生人勿近的邪陣而失去蹤跡，她們闖入鬼宅尋找小琪下落，揭開宅邸埋藏多年的恐怖祕密。錯綜複雜的情節在片尾揭開謎底，觀眾在驚嚇氛圍中享受推理樂趣。

金馬影后吳君如攜手鄭中基、梁詠琪演出「闔家辣」，故事靈感來自導演鄭晉軒的親身經歷。疫情期間他感覺前途渺茫，決定以媽媽自製的家傳辣椒醬創業，一家人靠著在「廁所」做辣椒醬谷底翻身，不過也面臨意想不到的發展。全片充滿港式幽默之餘，還講述家人間的緊密情感，動人親情讓觀眾看了又哭又笑。

喜歡觀賞另類英雄電影的人可鎖定「自殺突擊隊：集結」，「血腥運動」、「迴旋鏢隊長」與「哈莉奎茵」等超級反派大集合，加入神祕又黑幕重重的X特遣隊，展開九死一生的任務。整部片結合暴力與搞笑嘲諷，讓人感受到反骨精神與惡趣味。

1/26大年初五

追片看點

初五強檔有多部動作片，包括「終極包圍戰」、「絕命警戒區」、「蜘蛛人：無家日」、「駭客任務: 復活」和「忍者龜：變種世代」，帶給觀眾感官刺激。

布魯斯威利（Bruce Willis）去年3月宣布罹患失語症息影，「終極包圍戰」是他息影後才上映的新作，拍攝期間就傳出他戴著肉色耳機演戲，一度引發不背台詞的爭議。布魯斯威利飾演專門為當地富人保守祕密的落魄警長，陷入一場人質危機。

韓國軍事驚悚片「絕命警戒區」從一名軍官之死，牽扯出一連串的驚悚殺戮事件，而一場緊急搜索逃兵行動，更揭開軍中不可告人的祕密，劇情懸疑又刺激。

國片「女優，摔吧！」結合女子摔角與AV女優題材，夏于喬和吳映潔飾演過氣AV女優，誤打誤撞成為女子摔角選手。

新年想感受陣陣暖流的觀眾，可看改編真實故事的「浪浪好朋友」，細膩描繪人與動物內心，溫暖又感人。「福島50英雄」取材自日本311核災事件，福島核電廠的50名員工為保護家園，冒著生命危險留在核電廠內，防止海嘯影響核電廠發生洩漏，劇情展現人性光輝，也能看見人類堅強卻又脆弱的一面。（編輯：王靖怡、趙敏雅）1120119