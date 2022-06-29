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捍衛戰士2全球票房破10億美元 阿湯哥生涯首部

2022/6/29 23:14
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）根據派拉蒙影業公司，「捍衛戰士：獨行俠」一片全球票房已破10億美元。影星湯姆克魯斯在這部1986年大片「捍衛戰士」續集電影中，繼續飾演美國海軍飛行員彼得米契爾一角。

美國有線電視新聞網商業頻道（CNN Business）報導，在「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）40多年從影生涯中，「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）是他第一部創下這種票房佳績的作品。

這也是派拉蒙影業在美國票房收入第2高的影片，僅次於1997年的「鐵達尼號」（Titanic）。

不但如此，這部電影累積亮麗票房的軌跡還有些老套，先在陣亡將士紀念日的那個週末創下首映日票房紀錄，然後維持略低的票房至今。

派拉蒙總裁兼執行長羅賓斯（Brian Robbins）發表聲明說：「一部寫實電影能有這樣的魔力不常見，我們對本片引起的全球迴響，大感意外。」

「捍衛戰士：獨行俠」也是在疫情時期拿下全球10億美元票房的第2部電影，第1部是去年12月上映的「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）。

本片上週末的全美票房為2960萬美元，居於第2，票房第1是奧斯汀巴特勒（Austin Butler）和湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演的「貓王艾維斯」（Elvis），達3110萬美元。（譯者：張佑之/核稿：楊昭彥）1110629

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