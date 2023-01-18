世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

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台灣擁有豐富的廟宇文化，更有許多充滿特色的宗教建築。（左上圖取自中央社，右上圖取自金龍山法華寺臉書，左下圖取自台北旅遊網，右下圖取自玻璃媽祖廟臉書）

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（中央社網站）台灣擁有豐富的廟宇文化，更有許多充滿特色的宗教建築，像是世界第一座玻璃媽祖廟、供大小朋友探索的五年千歲大公園；宛若「神隱少女」場景的紅燈籠海、壯觀的80公尺金龍橋。中央社整理好玩又好拍的特色廟宇，民眾參訪的同時，別忘了拍下美照，替旅程留下難忘的回憶。

台北法鼓山農禪寺

（圖取自台北旅遊網網頁travel.taipei/zh-tw）

地址：台北市北投區大度路一段112號

開放時間：上午9時至下午5時（最後入寺時間為4時30分）

1971年，法鼓山的開山宗師東初老人以務農、禪修精神，率領弟子興建。繼任的聖嚴師父在農舍後方加建大殿，成為法鼓山培育弘法人才的搖籃。農禪寺曾面臨拆遷命運，幸好獲台北市歷史建築身份，得以被妥善保存。

農禪寺的水月道場由建築師姚仁喜設計，理念源於聖嚴法師的「空中花水中月」，水光倒影和莊嚴佛寺相互輝映，周圍的清水模長廊與農禪寺建築本體相連，近年來成為熱門的打卡景點。民眾也可在水月道場旁靜坐，觀賞身旁的磚瓦花草，讓心靈遠離塵囂、體驗禪意。

新北汐止拱北殿

（圖取自新北旅遊網網頁newtaipei.travel/zh-tw）

地址：新北市汐止區汐萬路三段88號

開放時間：上午7時至下午5時

廟宇最早建於1907年（光緒32年），擁有百年歷史，和指南宮一南一北遙遙相望，被譽為台北盆地的兩大宗教聖地。拱北殿融合日式和中國風情，入山口採用神社鳥居形式，古樸的雙拱橋近期爆紅，青蔥綠蔭環繞，民眾不用飛出國，就能拍出充滿異國情調的畫面。

拱北殿周圍有多條健行步道，民眾沿著石階向上，走到制高點的川流亭望遠，可飽覽汐止市區與遠方的山巒景色。每年在11月至1月左右的賞楓季節總會吸引大批人潮，滿山的槭樹楓葉和紅色的彼岸橋相互輝映，詩情畫意的美景讓人彷彿置身世外桃源。

彰化鹿港玻璃媽祖廟

（圖取自facebook.com/glassmazu）

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路28號

​開放時間：上午8時至下午5時

玻璃媽祖廟2007年動土興建，總共使用約7萬片玻璃，耗時6年完成，是全世界唯一以全玻璃打造、外觀仿傳統古蹟的媽祖廟，也是當地玻璃工藝產業結合民間信仰所產生的宗教景點，除了展現玻璃工藝之美，更呈現媽祖廟建築新風貌，宛如一件大型的玻璃藝術品。

白天天氣晴朗時，陽光透過玻璃灑落廟宇，折射出不同色彩，遊客身在其中能感到空間開闊又明亮；夜晚雖然沒有陽光照耀，但有五顏六色的燈光點綴，打破傳統廟宇莊嚴的樣貌，給人一種新奇時髦的感覺。除此之外，廟中供奉的媽祖神像也是採用玻璃打造而成，外表晶瑩剔透，相當特別。

南投金龍山法華寺

（圖取自金龍山法華寺臉書facebook.com）

地址：南投縣中寮鄉永樂路106號

開放時間：上午8時至下午5時

法華寺80公尺的金龍橋是南投近日最夯的景點。牌樓處便能感受金龍橋雄偉的氣勢，階梯入口處刻有唐三藏取經的故事，拾階而上時可欣賞龍尾精細的雕刻，台階上還刻有金蓮花。許多民眾會和龍首、龍尾拍照，在陽光照耀下，金龍鱗片、眼神和五爪抓地等細節更顯氣派。

除了氣勢磅礴的金龍，天王殿也有雕刻典雅的雙鳳凰迎賓。法華寺殿內供奉釋迦牟尼佛、觀世音菩薩，民眾禮佛參拜後，可以到十八羅漢迎賓步道走走，讓心靈放鬆、沈澱一下。

雲林馬鳴山鎮安宮

（圖取自facebook.com/MMSZAG）

地址：雲林縣褒忠鄉馬鳴村鎮安路31號

開放時間：上午5時至晚上9時

馬鳴山鎮安宮主祀五年千歲，十二姓王爺，分靈廟開枝散葉遍布全台。鎮安宮為人所知的傳統慶典除了「五年大科」之外，還有具特色的宗教民俗「吃飯擔」，這項活動是當地村民以分享共食的方式，來答謝神明遶境和相關人員的辛勞。迄今已超過300年歷史，逐漸演變成元宵節當天重要的廟會習俗活動，與平溪天燈、台南鹽水蜂炮齊名，活動現場總是人山人海、熱鬧非凡。

位在鎮安宮對面的五年千歲大公園耗資2億元打造，為全台首創也是占地最大的寺廟主題公園，園內充滿各式各樣的特色造景，有碩大壯觀的九龍巨船、美麗的景觀鵲橋、隨處可見的大小瀑布、曲折起伏的蜿蜒石洞地道等，民眾若想逛完整座公園可要花上不少時間。

台南麻豆代天府

（中央社）

地址：台南市麻豆區南勢里關帝廟60號

開放時間：上午8時至下午5時

麻豆代天府創建於明末，主祀李、池、吳、朱、范五府千歲，又被稱為「五王廟」。廟宇先後幾經修整，改為巍峨宏偉的現代建築，但部分裝飾仍保留傳統的泉州式樣。麻豆代天府香火鼎盛，在台南僅次於南鯤鯓代天府。

在麻豆代天府內隨處可見精雕細琢的藝術品，走進廟宇後方更可看見一條長76公尺、高7公尺的「五彩觀光巨龍」，令人嘆為觀止。特別的是，巨龍內部設有「天堂十景」，遊客可在其中一窺神仙世界的神祕面貌。除了天堂之外，麻豆代天府內也有「十八層地獄」供民眾參觀，當中展示了人們如果做壞事，死後下地獄會遭遇何種懲罰，用意在於勸人「為善去惡」，吸引許多遊客慕名而來。

高雄田寮石頭廟

（圖取自高雄旅遊網網頁khh.travel）

地址：高雄市田寮區新興里新興路2-7號

開放時間：全天開放

田寮石頭廟以石頭和貝殼建造而成，為慈玄聖天宮的後殿。在1994年，廟方救濟了一群因包商賠錢、公司倒閉而陷入困境的泰籍移工，他們為了答謝廟方收容，用石頭蓋出一座造型奇特的「石頭廟」，造就「台灣人博真情，移工感恩建奇廟」之美言，石頭廟中還有金龍、石橋、佛像群等特色造景，吸引不少遊客來此拍照打卡。

高雄三鳳宮

（圖取自高雄三鳳宮臉書facebook.com）

地址：高雄市三民區河北二路134號

開放時間：上午5時至晚上10時

初建於明永曆年間，已有逾300年歷史，主神為中壇元帥，是全台規模最大的哪吒三太子廟。走進三鳳宮，一抬頭可看見天井高掛的許多燈籠，白天時燈籠隨風搖曳、地面上光影交錯；晚間點燈時，一大片的紅燈籠海蔚為壯觀，有網友稱這奇幻景象宛如電影「神隱少女」的場景。（編輯：邵曉潔、劉千綾）