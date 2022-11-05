唯一寺廟地震倒塌仍保存 集集舊武昌宮登錄史蹟

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南投集集武昌宮在921地震時受災倒塌，雖已重建新廟，但傾倒的「舊武昌宮」仍保留至今，為全台唯一寺廟因震災倒塌後僅存案例，日前經縣府審議通過登錄為史蹟。（南投縣文化局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月5日

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）集集鎮武昌宮921大地震時倒塌，雖已重建新廟，但傾倒的「舊武昌宮」仍然保留至今，彷彿時間凍結在地震那一刻，為寺廟因震災倒塌僅存全台唯一案例，經審議通過，登錄為史蹟。

南投縣政府文化局今天透過新聞稿表示，集集鎮「舊武昌宮」今年9月8日經南投縣古蹟歷史建築紀念建築文化景觀聚落建築群史蹟審議會會議，決議通過登錄史蹟，並經南投縣政府10月27日公告。

文化局表示，舊武昌宮於集集大地震因建物挑高且耐震力不足，導致結構不穩而倒塌，震後至今20多年來保留原本倒塌的損壞狀況，成為見證地震實體案例，不僅展示地震威力，也是良好的地震研究素材。

文化局表示，這棟建築物屬台灣道教宮殿式建築，震後至今20多年，屋頂瓦隴及瓦槽依舊清晰可見，瓦作尚屬良好，傳統廟宇很多建築及裝飾語彙具象徵意義及典故，由於倒塌，可近距離欣賞傳統廟宇建築之美。

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文化局表示，此處為寺廟因震災倒塌後全台唯一僅存案例，可供建築界未來從事寺廟建築結構及耐震強度借鑑與參考，並深具教育、宗教、觀光、文化價值，留給後代子孫見證當年地震威力。

根據文化局資料，武昌宮供奉玄天上帝，於1990年由黃朝瓞捐獻土地建廟，1991年動工，黃朝瓞擔任主任委員主持蓋廟，歷經8年時間，接近完工時發生921地震，原本的武昌宮因此倒塌，震後至今仍維持當時樣貌，可說是防災相關教育實體教材。（編輯：謝雅竹）1111105