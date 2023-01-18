春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景

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農曆春節走春旅遊，中央社精選北中南各地、鄰近大自然的廟宇，讓你求好運的同時也能親近生態、欣賞美景。（左上圖取自日月潭國家風景區網頁，右上圖取自高雄旅遊網網頁，左下及右下圖取自新北市觀光旅遊局網頁。）

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（中央社網站）農曆春節走春旅遊，不少民眾會選擇到廟宇參拜，祈求來年能有好運降臨。中央社為你挑選了北中南各地、鄰近大自然的廟宇，讓你求好運的同時也能親近生態、欣賞美景。不妨趁著假期來趟結合文化與自然之旅，讓身心靈都能得到療癒，用煥然一新的自己迎接新的一年吧！

台北大龍峒保安宮

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地址：台北市大同區哈密街61號

開放時間：上午8時至晚上8時

周邊景點：花博公園、大佳河濱公園

「大龍峒」位在淡水河與基隆河交界附近，大龍峒保安宮主祀保生大帝，俗稱「大浪泵宮」或「大道公廟」，占地廣闊，建廟工程浩大艱鉅，且所用石材、木材全運自中國，連蓋廟師父也是從中國請來，歷時25年才完成。清朝時與萬華龍山寺、清水巖祖師廟有台北三大寺廟之稱，2018年從市定古蹟升格為國定古蹟。

保安宮附近的花博公園腹地廣大，包含圓山園區、美術園區與新生園區。在圓山園區內有集食行樂市集，供民眾逛街、享用美食；新生園區裡的「迷宮花園」、「台北玫瑰園」景觀優美，民眾可以散步其中，欣賞自然美景，享受被花朵環繞的浪漫氛圍。

距離保安宮車程約10分鐘的大佳河濱公園也是民眾休閒散步的好去處，園內的5大遊戲區除了有溜滑梯、攀爬網及5座特色鞦韆之外，還有大型章魚地景、平衡木、球狀躲藏區等多樣遊樂設備。另外園區內也有腳踏車出租區，民眾可以騎乘單車漫遊基隆河。

中和烘爐地南山福德宮

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地址：新北市中和區興南路二段399巷160-1號

開放時間：全天開放

周邊景點：南勢角山、柴埕登山步道

南山福德宮位在海拔300公尺的南勢角山上，因視野開闊成為大台北地區看夜景的著名景點。烘爐地的正殿供奉福德正神、註生娘娘及山神星君，財神殿則奉祀五路財神、文昌帝君及月老星君等。這裡開放24小時參觀祈福，是許多民眾求財的好選擇。

民眾來到烘爐地除了參拜之外，也能順道走訪不遠處的柴埕步道，或是從福德宮後方的登山步道前往南勢角山，可以在山頂的涼亭俯視台北盆地，大漢、新店二溪，或遠眺觀音、大屯火山群及淡水出海口，天氣狀況良好時，也許還有機會看見台北101。

三峽白雞行修宮

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地址：新北市三峽區嘉添里白雞路155號

開放時間：上午5時至下午7時

周邊景點：白雞山登山步道

行修宮位於三峽白雞山腰，為台北行天宮的分宮，又稱三峽行天宮或三峽恩主公廟，廟內主要供奉關聖帝君，許多人會來此參拜或收驚求籤。

行修宮外兩側階梯連接登山步道，民眾漫步其中與林蔭相伴，走累了也能在涼亭稍作休息，沿路走來令人心曠神怡、舒適快活，若走到山頂更可欣賞一整片松林及相思林。行修宮下方的觀光商場內販賣多樣美食小吃，其中又以滷味最受歡迎，時常能看見民眾在攤位前大排長龍，廣場上的座位區也總是一位難求。

日月潭文武廟

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地址：南投縣魚池鄉中正路63號

開放時間：全天開放（晚上8時之後請由側門進入）

周邊景點：松柏崙步道、日月潭環潭自行車道

文武廟位於日月潭北邊山腰處，前殿為樓閣式建築，主要作祭祀之用；正殿位居全廟正中，主祀武聖關羽；後殿名為「大成殿」，主祀孔子，依循儒教古制建築而成，與前兩殿有許多不同。大成殿屋頂是採用非常罕見的重檐廡殿式，屬宮殿式建築的最高等級，代表孔子的至聖高貴。

文武廟地理位置背山面湖，登上後殿觀景台，可以遠眺日月潭，視野相當遼闊。廟宇附近的松柏崙步道長度大約600公尺，適合長輩健行，沿途風景秀麗。步道盡頭有著兩層樓高的觀景亭，供遊客欣賞美好的湖光山色。

日月潭國家風景區如詩如畫，有著山水交融的美景，無論天氣是風和日麗或細雨朦朧，遊客都能在這裡沉澱身心靈，享受千變萬化的風景。日月潭環潭公路全程約30公里，被美國有線電視新聞網（CNN）旗下生活旅遊網站CNNGO選為全球十大最美自行車道，遊客騎乘在此還能體驗獨特的水上行舟之感。

高雄左營孔廟

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地址：高雄市左營區蓮潭路400號

開放時間：上午9時至下午5時（週一公休）

周邊景點：蓮池潭、半屏山、龍虎塔

位於蓮池潭北岸的孔廟規模為全台之最，1976年興建落成，建築造型雄偉肅穆、古色古香，充分表達對至聖先師之尊崇。孔廟外的廣場有一座拱橋，坐落於泮池上方，橋邊橫列著一片刻畫孔子事蹟的銅壁浮雕，背書有「萬仞宮牆」四字，讚美孔子高深的學問道德。

從孔廟向東望去，可看到一座左壁酷似被刀削過地嶙峋孤山，即是以奇特造型聞名的半屏山。蓮池潭周邊因種滿荷花，在清領時期就名列鳳山八景，稱「泮水荷香」，現因半屏山特殊造型與龍虎塔遠近倒映水中，而以「蓮潭夕照」聞名。潭上亭台樓閣林立，周邊廟宇多達20幾間，是台灣寺廟最密集的地區。蓮池潭邊遍植垂柳，景緻秀麗，每逢假日遊客總是絡繹不絕，CNN更曾將蓮池潭列為「愛上高雄十大理由」。

2023高雄燈會1月26日至2月5日首度移師蓮池潭，強調在地文化，透過燈光科技讓建築特色展現在湖映森光的美景中，並結合兔年童趣元素，讓國內外遊客以不同角度認識蓮池潭。

屏東車城福安宮

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地址：屏東縣車城鄉福安路51號

開放時間：上午5時至晚上10時

周邊景點：車城龜山步道、四重溪溫泉公園、國立海洋生物博物館

車城福安宮始創明永曆年間，迄今已有358年歷史。全年香火鼎盛，特別是每年都會發放平安錢母，吸引許多民眾前來領取，盼為自己帶來財運及福氣。

在福安宮後方有個「車城共融遊戲場」，其中高9公尺的洋蔥大福溜滑梯是遊樂場一大亮點，小孩來到這裡肯定能玩的不亦樂乎。距離福安宮車程約6分鐘的龜山步道坡度不大，步行約半小時即可攻頂，沿途生機盎然，山頂風景優美，登頂後可眺望附近的山海景色。

同樣位於車城的四重溪溫泉公園也是健行養生的好選擇，四重溪溫泉來自頂茄芝萊山麓，水源豐沛終年不斷，泉質屬弱鹼性碳酸泉，不含硫磺質，清澈無味，浴後肌膚滑溜，為優質的美人湯。今年四重溪溫泉季將點燈至2月28日，民眾可趁春節假期享受泡湯樂趣，藉著泡溫泉促進血液循環、放鬆肌肉及紓解壓力。

國立海洋生物博物館位處車城南端，依山傍海，共分為台灣水域館、珊瑚王國館、世界水域館及鯨典館四個展示館。台灣水域館以水的循環為故事主軸，呈現出台灣從高山溪流到海濱外洋等多樣水域生態環境。在珊瑚王國館中最特別的是總長84公尺的海底隧道，民眾不必潛水就能欣賞多采多姿的珊瑚礁世界。世界水域館內最具特色的為單面10公尺高的巨藻展示缸，遊客能在此感受每日可生長達50公分巨藻所帶來的震撼。除此之外，海生館內飼育的南極企鵝與北極小白鯨也受到許多遊客的歡迎與喜愛。（編輯：邵曉潔）