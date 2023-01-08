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春節10天連假登山健走夯 絕美錐麓古道大熱門

2023/1/8 16:03（1/8 16:21 更新）
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春節連假長達10天，太魯閣國家公園管理處統計，2月20日至29日申請攀登太魯閣國家公園生態保護區內高山有795隊、2717人，其中申請錐麓古道就逾半數。（太管處提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月8日
春節連假長達10天，太魯閣國家公園管理處統計，2月20日至29日申請攀登太魯閣國家公園生態保護區內高山有795隊、2717人，其中申請錐麓古道就逾半數。（太管處提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月8日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）春節連假長達10天，有人準備出國玩，有人計畫國內登山健走；太管處統計，2月20日至29日申請攀登太魯閣國家公園生態保護區內高山已有795隊達2717人，其中申請錐麓古道就逾半數。

太魯閣國家公園擁有鬼斧神工的峽谷壯麗風景，園區內許多高山更是民眾喜愛的登山路線，像是南湖大山、奇萊南峰、奇萊主北峰、畢祿縱走羊頭山等。

太魯閣國家公園管理處表示，政府開放山林政策後，許多民眾會利用長假申請攀登各國家公園生態保護區內高山，近期受寒流影響，熱門登山路線的南湖大山、奇萊山等都有下雪情形，步道結冰難行。

太管處指出，雪季期間（自元月1日起至3月31日），不論高山是否下雪，只要申請進入太魯閣國家公園生態保護區（畢祿山、羊頭山、清水山及錐麓古道除外），山友必須依規定附加一份詳細的「登山安全計畫書」及「雪季登山安全切結書」，以及攜帶雪地重裝備。

根據太管處統計，自2月20日至29日春節假期間，目前有795隊、2717人申請入園登山，其中仍以錐麓古道1448人最多，其次為南湖大山、奇萊山東稜與奇萊山主、北線，由於登山申請截至1月18日止，人數還會持續增加，但各生態保護區都會實施總量管制。

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至於目前開放3.1公里、海拔高度不到1000公尺的錐麓古道，則是相對好走路線；2022年度熱門旅遊景點榜單中，被Yahoo奇摩評為「台灣10大絕美步道」，就是由錐麓古道奪冠。

錐麓古道是太魯閣國家公園境內唯一的史蹟保存區，屬合歡越嶺古道殘存遺跡，以生態豐富及陡峭峽谷地形聞名，深獲遊客喜愛，每年約吸引逾3萬人造訪，採取入園收費，也為太管處帶來上百萬元收益。（編輯：陳仁華）1120108

#錐麓古道
#太管處
#太魯閣國家公園
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