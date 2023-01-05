環湖廟宇結合兔年元素 高雄燈會首度移師蓮池潭

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）繼台灣燈會在高雄圓滿落幕，高市觀光局今天宣布2023高雄燈會因回歸地區燈會，將在1月26日至2月5日首度移師蓮池潭風景區辦理，將展現環湖廟宇建築特色，結合兔年童趣元素。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿指出，繼去年台灣燈會在高雄圓滿落幕後，2023高雄燈會回歸地區燈會，將於1月26日至2月5日首度移師到剛升級為指定觀光地區的蓮池潭風景區辦理。整體經費規模及場域雖縮減，但結合在地文化地景特色，呼應兔年童趣元素，以小而美療癒燈會，讓國內外遊客以不同角度認識蓮池潭。

觀光局長高閔琳表示，左營蓮池潭是高雄著名觀光地標，擁有三鐵共構交通優勢，也是國內外旅客進入高雄門戶，再加上獲交通部觀光局公告為指定觀光地區。未來觀光開發及空間利用將可更靈活，觀光發展潛力可期。

高閔琳說，這次高雄蓮潭燈會以場域深厚宗教文化與歷史底蘊，結合討喜的生肖兔年發揮創意，搭配燈光科技，將環湖廟宇優美建築特色，展現在湖映森光的美景中，為遊客帶來不同的視覺感受。

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觀光局指出，高雄燈會首度離開愛河至左營蓮池潭辦理，期能透過觀光節慶活動，帶動北高雄觀光發展。蓮池潭具獨特地景與水岸風貌，周邊廟宇多達20多間，是台灣寺廟最密集地區，其中以龍虎塔、五里亭、春秋閣、孔廟等最富盛名，CNN曾將蓮池潭列為「愛上高雄十大理由」，具有東方神秘色彩。

今年高雄燈會回歸地方型燈會後，將強調在地特色，除了主場選擇在蓮池潭外，另有岡山燈藝節及旗山燈節，春節期間還有鹽埕新樂街新春市集、蓮池潭春節市集、駁二小夜埕等活動。（編輯：張芷瑄）1120105