台灣金媽祖在哪、東方藝術殿堂是哪座廟 新年走春隱藏版景點報你知

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新年期間，民眾走春拜拜祈求好運。中央社整理北中南富有歷史特色的廟宇，祈福的同時也來趟古蹟之旅豐富心靈。（左上圖取自新北市觀光旅遊局，右上圖取自南方澳南天宮金媽祖臉書facebook.com，左下圖取自彰化旅遊資訊網網頁，右下圖文化部提供。）

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（中央社網站）台灣廟宇眾多，新年期間，民眾走春拜拜祈求好運，規劃行程時還可以探索哪些歷史老街和美食小吃呢？想拜金媽祖該如何安排、參拜龍山寺月老該注意什麼？中央社整理北中南富有歷史特色的廟宇，祈福的同時也來趟古蹟之旅豐富心靈吧。

台北龍山寺

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地址：台北市萬華區廣州街211號

開放時間：上午6時至晚上10時

周邊景點：剝皮寮老街、華西街觀光夜市、西本願寺、西門町商圈

初建於乾隆3年（1738年），主祀觀世音菩薩，二戰期間龍山寺正殿曾被炮火擊中，殿堂全毀，但觀音神像卻絲毫無損，信徒皆稱「佛祖顯靈」；廟內也奉祀民間信仰的媽祖、關聖帝君、文昌帝君、月老等。

艋舺（今萬華）是台北開發最早的地方，剝皮寮老街的拱型亭仔腳充滿歷史風華，融合跨時代建築特色；著名的「青草巷」也隱身於大街旁，巷內多家藥草店販售各式中藥青草材料。華西街觀光夜市匯集各路美食小吃，民眾可嘗試極具挑戰的蛇肉料理、品嘗百年老店兩喜號的魷魚羹等佳餚。

從龍山寺步行約20分鐘可抵達西門町。西門紅樓佇立在熱鬧的商圈中，擁有百年歷史、象徵萬華今昔的變遷。途中可順路參觀保有日式鐘樓的西本願寺，建築群坐落在綠意盎然的公園內，是適合散步和拍美照的好地點。

參拜月老注意事項 請依序參拜寺內神明，切勿直接前往月老廳。



可準備喜糖或甜食等供品。

雙掌合十，面向月老，並稟明自己的姓名、生日及居住地。

若要求取紅線，請完成前述步驟後，向月老請示後擲筊3次。連得3個聖筊才可取姻緣線，過爐後隨身攜帶。

如未來覓得理想對象或順利成婚，可攜帶喜餅、喜糖回來祭拜月老作為謝禮。



三峽清水祖師廟

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地址：新北市三峽區長福街1號

開放時間：上午5時至晚上10時

周邊景點：三峽老街

創建於乾隆34年（1769年），供奉主神為清水祖師。台灣藝術家李梅樹曾參與祖師廟重建工程，廟宇融合中西特色，木雕、石雕藝術堪稱名間之最，有「東方藝術殿堂」美名。

走入鄰近的三峽老街（民權街），紅磚拱廊、巴洛克式立面牌樓映入眼簾。此處在清代是染布業集中地，老街外牆至今仍保有染坊字樣。遊客可一邊體驗昔日繁華的商業氣息，一邊享受金牛角、豬血糕等美食小吃，也能報名參加藍染DIY工作坊，創造屬於自己的獨特藝術品。

宜蘭南方澳南天宮

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地址：宜蘭縣蘇澳鎮江夏路17號

開放時間：上午6時至晚上8時30分

周邊景點：南方澳漁港、南方澳大橋、豆腐岬

南方澳為全台三大漁港之一，居民以討海為生，供奉媽祖祈求平安。南方澳南天宮以金媽祖聞名，擁有台灣首座、也是全世界最大的金媽祖神像， 高6尺3吋，黃金用量5300兩。

南方澳大橋斷裂後歷經2年多施工，去年12月重建完成順利通車，造型融合在地特產「鯖魚」意象；橋上設有人行道，民眾可步行至​​跨港大橋觀景台，鳥瞰漁村景致。南方澳漁港旁海產快炒店林立，饕客絕對不能錯過品嚐美味的鮮魚湯、米糕、魚丸、蚵嗲等小吃。

通過南方澳大橋往港口的方向前進，民眾可抵達豆腐岬，此處因特殊豆腐狀礁岩景觀而得名，風景優美的小海灣也是戲水、浮潛的好去處。

彰化鹿港天后宮

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地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號

開放時間：上午7時至晚上9時

周邊景點：鹿港老街、龍山寺、文武廟、桂花巷藝術村

建廟於明末1591年，逾400年歷史，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，現為國定古蹟。除了莊嚴細緻的八卦藻井、龍柱石雕，天后宮內還有出自匠師之手的「人生四暢」作品，刻劃掏耳、撚鼻、搔背、伸腰等人物神情，十分逗趣。

鹿港歷史古蹟豐富，遊客可順訪鹿港老街、龍山寺、文武廟；為抵擋海風強勁，當地有九曲巷、摸乳巷等特殊設計。其中，桂花巷藝術村前身是日式宿舍，經整修後由藝術家進駐，時常舉辦藝文活動，適合一家大小同樂。除了到傳統糕餅舖買伴手禮，民眾當然也不能錯過蚵仔煎、麵線糊、肉圓等銅板美食。

雲林北港朝天宮

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地址：雲林縣北港鎮中山路178號

開放時間：上午4時至晚上12時

周邊景點：北港老街、振興戲院、北港水道頭文化園區、女兒橋

俗稱「北有關渡媽，南有北港媽」，北港朝天宮已有300多年歷史，屬於國定古蹟。年度盛事莫過於農曆3月的白沙屯媽祖進香活動，媽祖鑾駕「粉紅超跑」由苗栗前來北港，每年吸引上萬信徒湧入。

北港老街上有許多古早味小吃和農產，鴨肉焿、圓仔湯、麻油等。民眾還可沿指標探索巷道，用酒甕及紅磚砌築而成的北港甕牆別具特色。街上的振興戲院為巴洛克式建築，雖改由餅舖經營，室內仍保有挑高空間，並轉型為藝文展演場所。

水道頭文化園區位於朝天宮南方，是北港第一淨水廠，保留昭和年間興建的水塔與舊時蓄水池，優美環境適合悠閒散步。朝天宮往北走可抵達空中廊道、女兒橋，前衛又現代的造型是IG熱門打卡景點，在橋上能一覽北港溪和舊鐵道風情。

台南安平開台天后宮

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地址：台南市安平區國勝路33號

開放時間：：上午5時至晚上10時

周邊景點：安平老街（延平街）、安平古堡、德記洋行、安平樹屋

1668年建廟，所奉祀的媽祖神像相傳17世紀隨鄭成功來台，為的是保佑軍隊攻下台灣，因此得名「開台」。根據文獻記載，開台天后宮是台灣本島最早的媽祖廟。每年七夕會舉辦「16歲成年禮」為學子祈福，是台南獨特的習俗。

不同於一般廟宇大門以彩繪門神裝飾，開台天后宮的朱紅色大門上使用鐘形木塊「門釘」，民眾觀賞時可以數看看每一扇門上的門釘數，因象徵尊貴，須為9的倍數；「瑤池赴會」剪黏、軟身媽祖像皆為廟宇的特色。

從安平開始台南的古蹟巡禮之旅再適合不過了，安平老街到處可見劍獅、風獅爺，遊客還可查訪延平街古井，據傳味道甘甜，是安平當時珍貴的淡水來源；另外，到訪絕對不能錯過的必吃美食有：蝦捲、蚵捲、牛肉湯、豆花、蜜餞等，逛完老街包準滿載而歸。轉個彎走進茉莉巷，穿梭在舊式建築群中，體驗有別於老街的幽靜情調。

安平古堡所在地舊稱「熱蘭遮城」，為荷蘭人建造；純白色歐風建築的德記洋行，是當時英商重要的商業據點；由倉庫改建的安平樹屋，屋樹共生的奇景吸引不少遊客前往拍照，民眾也可走在空中走廊上，用不同視角欣賞景色，然後再喝杯咖啡，享受悠閒時光。（編輯：劉千綾）