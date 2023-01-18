北投三層崎花海綻放 大冠鷲意象融入地景

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被譽為「台版富良野」的三層崎花海18日開展，今年特別以能作為生態環境指標的大冠鷲為主題，打造出獨特地景風貌，並融入歷史文化、多元產業意涵。（台北市工務局提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年1月18日

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）被譽為「台版富良野」的三層崎花海今天開展，台北市工務局介紹，這次花海以保育類動物大冠鷲為主題打造地景藝術，融入歷史文化、多元產業意涵，盼參展民眾更認識這片土地。

台北市工務局公園處舉辦2023三層崎花海開幕式，公園處介紹，今年的花海不僅利用金蓮花、銀葉菊、一串紅、五彩石竹、秋海棠交織打造彩虹花毯，還有上千平方公尺的薰衣草花海美景，將陪民眾度過農曆新年及情人節。

公園處表示，由於三層崎公園過去是原住民的居住地，後來演變為陶瓷產業原料供給區及墓葬區，具有豐富人文歷史及自然價值，因此今年特別以能夠作為生態環境指標的大冠鷲為主題，打造出獨特地景風貌。

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公園處進一步表示，今年還邀請地景藝術家撒部．噶照以多元媒材設計2座大型地景裝置，融入對土地的情感，讓花海更具文藝氣息，期盼讓民眾賞花之餘還能了解三層崎的文化及產業發展。

台北市長蔣萬安致詞說，三層崎花海邁入第4年，已成為北投除了溫泉外的新地標，他相信三層崎花海不僅不輸日本富良野，更保留了在地特色，邀請民眾在春節期間來走春，品嚐北投美食、體驗人文風情。（編輯：方沛清）1120118