2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握

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（中央社網站）春節連假到來，家家戶戶忙著大掃除迎新年，但過年期間垃圾收運會有異動，小年夜、除夕能不能倒垃圾？停收及恢復清運時間為何？大型廢棄物又該如何處理？中央社整理六都相關資訊及時間表，陪你除舊布新過好年。

哪些物品算大型廢棄物？

●體積龐大的家具：彈簧床墊、床組、手推車、腳踏車、電風扇、沙發、桌椅、櫥櫃、行李箱3個（含）以上等

●家電用品：抽油煙機、瓦斯爐、大型飲水機、電視機、電冰箱、洗衣機、冷氣機等

●樹枝及個人自行修繕之非石材類廢棄物

台北市

垃圾車

正常清運：1月20、21日（小年夜、除夕）

停止清運：1月22至24日（初一至初三）

恢復清運：1月25日（初四）

如果錯過清運時間，各行政區設有垃圾限時收受點，詳細資訊請上台北市環保局查詢。

大型廢棄物

最晚須於1月19日下午4時30分前預約，以利隔日收運，否則要等到1月27日（初六）才能預約。各區清潔隊電話預約時間為週一至週六上午6時至下午4時30分，錯過時段也可撥打1999預約。

新北市

垃圾車

正常清運：1月20日（小年夜）

加班清運：1月21日（除夕）上午至下午6時清運，1月22至24日（初一至初三）暫停循線收運，改以72處定點收受（時間地點這裡查），1月25日提前上工收運

恢復清運：1月26日（初五）

詳細資訊請上新北市環保局查詢

大型廢棄物

最晚須於1月14日前向清潔隊預約登記，以利年前清運；1月15日至1月21日僅能預約年後清運。

若有不需使用但外觀良好且功能正常的家具或家電，可於1月19日前或1月30日後聯絡環保局「幸福小站」（電話：02-8952-0755）安排收運時間，提供給需要的弱勢家庭。

桃園市

垃圾車

加班清運：1月20日（小年夜）中午起清運一次，夜間依原時段清運，1月21日及1月26日（除夕、初五）上午9時起清運一次（夜間停收）

停止清運：1月22至25日（初一至初四）

恢復清運：1月27日（初六）

復興區垃圾車

加班清運：1月21日、24日及27日（除夕、初三、初六）上午8時起清運一次（夜間停收）

停止清運：1月20日（小年夜），1月22、23、25、26日（初一、初二、初四、初五）

詳細資訊請上桃園市環保局查詢

大型廢棄物

年前最後預約清運時間為1月18日下午5時前，各區清潔隊會持續協助清運。（各區清潔隊電話點這裡）

台中市

垃圾車

加班清運：1月18日（週三）、1月20日（小年夜），1月21日（除夕）、1月25日（初四）僅供日間沿街清運，1月23日及24日（初二、初三）採定時定點清運（時間地點這裡查）

停止清運：1月22日及25日（初一、初四）

恢復清運：1月26日（初五）

詳細資訊請上台中市環保局網站查詢

大型廢棄物

1月18日增加巨大廢棄家具及水肥清運服務，最晚須於1月19日前預約，清運至1月20日止，1月26日起（初五）恢復清運。各區清潔隊電話點這裡

台南市

垃圾車

加班清運：1月20（小年夜）、25日（初四），21日（除夕）提早4小時收運至下午6時止

停止清運：1月22至24日（初一至初三）

恢復清運：1月26日（初五）

各區收運時間表請見台南市環保局網站

大型廢棄物

原則上最晚須於1月18日前預約，1月18日後預約登記案件，將於1月26日（初五）開始清運。各行政區預約截止日不同，建議儘早預約。

高雄市

垃圾車

加班清運：1月21日及25日（除夕、初四）

停止清運：1月22至24日（初一至初三）

恢復清運：1月26日（初五）

各行政區清運規畫細節不同，詳細時間表請見高雄市環保局網站

大型廢棄物

最晚須於1月18日前預約，1月19日後電話預約將安排於1月25日後清運。各區清潔隊電話點這裡

1120112（編輯：李念庭）