春節國道易塞路段出爐 初三至初五恐長時段壅塞

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（中央社記者余曉涵台北23日電）高公局今天表示，研判明年1月24日至26日（初三至初五）為北返尖峰日，預估中午過後將出現長時段壅塞，部分路段如國1、國3北向苗栗路段及國5北向宜蘭路段，將壅塞到隔日凌晨才紓解。

農曆春節剩不到1個月的時間，交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，春節連假為112年1月20日（小年夜）至1月29日（初八），共計10天假期，高速公路局依歷次春節連假國道車流特性研判，除夕前以返鄉南向車流為主，初一至初三以旅遊南向車流為主，初三至初七以旅遊及收假北向車流為主，初八則為收假北向車流。

高公局表示，明年1月24日至26日（初三至初五）為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分瓶頸路段如國1、國3北向苗栗路段及國5北向宜蘭路段將壅塞至隔日凌晨才紓解。

高公局建議，要利用初三至初五北返民眾多利用公共運輸，若須長途開車北返，多利用台61替代道路，如一定要使用國道，南部地區用路人於上午9時前出發，中部地區用路人於中午12時前出發，或可延後於初七至初八再出發，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

高公局公布春節國道疏導措施。（圖取自高公局網頁freeway.gov.tw）

交通疏導措施方面，高公局表示，1月22日（初一）至1月24日（初三），每日凌晨0時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；凌晨5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

112年1月24日（初三）至1月26日（初五），每日中午12時至隔天凌晨0時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

高公局表示，高乘載管制方面，1月25日（初四），下午1時至晚間6時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道入口匝道；1月24日（初三）至1月29日（初八），每日下午3時至晚間8時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道。另國5北向高乘載管制結束時間將視交通狀況機動調整。

高公局說，春節期間國道採單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費外，每天凌晨0時到上午5時暫停收費。現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每天增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

匝道儀控方面，高公局說，連假期間將視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制並機動調整。

高公局指出，國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6台中往返南投地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。（編輯：陳政偉）1111223