機構住民每週定期快篩 延長至2023年1月底

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住宿式及社區式照顧機構定期篩檢措施延長至明年1月31日。（指揮中心提供）

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北22日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，住宿式及社區式照顧機構延長定期篩檢措施，再延長至明年1月31日，頻率維持為服務對象每週1次。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩措施，延長至明年1月31日止。篩檢頻率仍維持為服務對象每週定期快篩1次，未滿2歲免篩，有症狀時亦進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR。

工作人員部分，取消每週定期快篩，若出現症狀時則須進行快篩；另外，機構認為有必要時，如有接觸史、群聚等，也得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

羅一鈞說，因應下個月農曆春假將屆，將一次配發2個月用量，讓機構預作春節連假準備。

至於每週四例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，羅一鈞表示，採檢陽性率部分，機構住民0.6%，與上週相比略降0.1%，機構投藥率為94%。

羅一鈞進一步說明，11月28日起，工作人員不再需要定期快篩，這2週住民的陽性率上下波動，反映出社區感染相對在低點，預期後期疫情可能回升，機構中陽性率可能增加。

指揮中心統計，上週新增178名工作人員確診及535名住民確診，自今年1月1日至12月18日，通報機構間數達1817家，確診住民人數為6萬3542人、確診工作人員數為1萬9135人。

這波本土疫情自4月起統計至12月18日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有5316人，累計死亡人數1465人；12月12日至18日新增死亡人數為3人。（編輯：屈享平）1111222