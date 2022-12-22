小三通分階段復航 首波明年1/7至2/6開放金馬民眾

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小三通分階段復航露曙光，預計首波開放以金馬地區民眾優先，未包含台商中轉。圖為2010年2月9日旅客自廈門五通碼頭搭船抵金門。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北22日電）小三通分階段復航露曙光，大陸委員會今天在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，預計首波開放以金馬地區民眾優先，實施期間自明年1月7日至2月6日止。

兩岸金廈小三通客運航線自2020年2月10日起，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停航至今，兩岸皆無法透過小三通往來。

陸委會今天在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，說明階段性如何協助金馬民眾的春節交通安排，衛福部則報告金馬地區醫療整備量能，另外，交通部報告盤整後的民眾返台需求。

官員說，此次專案是在疫情風險可控下循序漸進恢復小三通，以春節專案作為試點，後續再進行滾動檢討，實施期間自明年1月7日至2月6日為止，航班申請採專案申請方式，搭乘旅客以金馬地區的民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造冊及管控。

金門縣長當選人陳福海昨天參與春節疏運業務協調工作會議後也說，小三通復航以探親與人道為需求申請，初步未規劃台商中轉模式，不會稀釋運能。（編輯：謝佳珍）1111222