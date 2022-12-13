小三通復航 王必勝：不解中國疫情無法評估對台影響

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（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，中國防疫措施放寬，預期農曆春節後疫情將達高峰；但因不了解中國疫情發展狀況，現在無法評估如小三通復航是否影響台灣疫情。

為瞭解金門醫療量能準備和港埠防疫作業，王必勝今天到金門醫院與水頭碼頭視察，了解COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症確診者安置、中重症確診者相關醫療服務量能，以及小三通入境檢疫與流程。

王必勝在水頭碼頭接受媒體聯訪表示，上週即決定到金門視察小三通復航整備狀情形。對於是否有機會在農曆過年前重啟小三通，王必勝並未鬆口，僅表示將視中央各部會收集訊息做綜合研判，並非衛服部或疫情指揮中心所能單方面決定。

至於小三通復航帶來返鄉人潮是否影響台灣疫情，王必勝說明，「不能說我們解決了一件事，又造成另外一件事」，不希望有這樣狀況發生，因為對目前中國疫情還不是很了解，到時是否會需要有其他的檢疫措施，仍需待觀察。

王必勝隨後在與海關、檢疫、移民署、陸委會和縣府航港等單位人員座談時總結表示，金門是個離島，資源有限，小三通復航不能影響整個離島民眾安全與健康。他說，中國從嚴格的清零和封控，到現在逐漸放寬管制措施，預期農曆春節後會有很大一波疫情爆發，指揮中心會持續觀察。

對於金門縣政府已在3月完成小三通復航相關演練，王必勝表示，因應中國疫情升高可能，邊境防疫必須隨時檢視修正，改善通關阻礙，降低各項緊急突發狀況事件發生，兼顧防疫安全與通關便利性。

在視察小三通入境檢疫整備狀況時，王必勝聽取縣長楊鎮浯與疾病管制署台北區管制中心人員說明相關措施，包括入境通關動線、旅客發燒篩檢、快篩試劑發放作業、有症狀旅客唾液採檢場地及環境清消作業、有呼吸急促或生命徵象不穩定個案後送金門醫院就醫處置、入境有疑似症狀旅客，由防疫車輛接送等流程與整備情形。

楊鎮浯說明，小三通復航將是分階段進行，取決標準在於金門整體醫療量能，縣府提報中央的通航報告從第1階段人道、專案、鄉親，到第2階段台商、第3階段全面通航。縣府將針對指揮中心視察後因應調整相關措施，迎接復航。（編輯：孫承武）1111213

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（左2）13日赴金門視察水頭碼頭檢疫整備，他受訪表示，因不了解中國COVID-19疫情發展狀況，現無法評估小三通復航否影響台灣疫情。中央社記者黃慧敏攝 111年12月13日