小三通何時復航 陸委會：需評估兩岸互動新情勢

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陸委會24日舉行例行記者會，由陸委會副主委兼發言人邱垂正回應媒體提問。中央社記者呂佳蓉攝 111年11月24日

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（中央社記者呂佳蓉台北24日電）有關小三通何時復航，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，除考量整體疫情，還需要評估兩岸互動最新情勢。

邱垂正今天在陸委會例行記者會上再度指出，政府沒有技術拖延小三通復航的問題，更沒有選舉考量。在農曆新年前恢復小三通客運，「我們會努力以赴」。

他說，依據「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第3條及第5條規定，國籍、陸籍及外籍船舶須向航政機關申請許可，才能航行離島、兩岸、小三通的港口間。

邱垂正說，有關小三通的客運復航，包含航班安排、航線管理及CIQS（通關、證照、檢疫、安全的單位）港口實務運作配合事項，因涉及運量對等考量與公權力事項，雙方已有既定聯繫機制，是由台灣交通部航港局及陸方航管部門負責進行相關協調。

邱垂正強調，小三通航運業者參與相關航班會議，並取得兩岸雙方航管部門的許可，才能實際執行。

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他也說，疫後逐步恢復兩岸健康有序交流是政府政策，恢復小三通客運除考量整體疫情，包含中國大陸的動態清零措施，也尚需評估兩岸互動的最新情勢。目前綜合各項考量，陸委會也多次對外說明，重要節日啟動小三通客運船班是可能作法。

邱垂正表示，小三通整體評估仍在滾動修正中，評估確認後會循既有機制與陸方互動，完成相關準備與必要溝通，會適時公布小三通客運航班的時間與內容。（編輯：吳柏緯）1111124