小三通春節專案 蘇貞昌：作為未來常態化參考

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行政院會22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，提供金馬地區民眾及陸配，在明年春節期間透過專案申請航班返鄉。圖為2020年2月9日金門籍船舶「馬可波羅一號」載旅客抵達金門水頭碼頭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛、郭建伸台北22日電）行政院會今天通過「金馬地區民眾春節交通專案」，提供金馬地區民眾及陸配，在明年春節期間透過專案申請航班返鄉。行政院長蘇貞昌表示，專案將做為推動未來小三通客運常態化參考。

兩岸金廈小三通客運航線自2020年2月10日起，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停航至今，兩岸皆無法透過小三通往來。因應農曆春節金馬民眾返鄉需求，行政院會今天通過小三通春節專案。

根據陸委會方案，專案以循序漸進恢復「小三通」客運為原則，實施時間為明年1月7日至2月6日，航班採專案申請方式，金門每天至多1班，馬祖每週至多2班，搭乘旅客則以金馬地區的民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造冊及管控。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中針對專案裁示指出，金馬跟對岸地理位置近在眼前，還要搭飛機跑一圈才能返鄉確實不方便，且恢復小三通是地方的期待，經綜合考量中國疫情、離島醫療量能等因素後，及尊重地方首長跟民意，提出金馬地區春節交通專案。

蘇貞昌指示，衛福部、農委會、財政部和海巡等相關單位做好邊境檢疫與動植物檢疫，密切掌握當地疫情發展，隨時調度調整。

他說，政府政策是逐步恢復兩岸人民健康永續交流，各有關部會必須要落實防疫情況下執行專案，確保民眾健康，請相關部會視專案執行情形，做為推動未來小三通客運常態化參考。

陸委會主委邱太三出席政院會後記者會時說，專案期間的航班容量，是依照金門、馬祖居民及陸配人數而訂，目前統計金門陸配約2400多人、馬祖500多人，另外金馬有約2000人在中國唸書、工作，因此開放的單班容量在300人左右，雙向為600人。

交通部長王國材今天在立法院說，專案期間，金門廈門每天1班，雙向提供618個位子；馬祖則分為琅岐和黃岐航線，雙向是1週2班，提供580個位子。

至於未來小三通常態化復航的標準如何訂定，邱太三說，台灣與中國都會觀察春節人流大量移動後疫情的發展，雙方都會滾動檢討；不只考慮疫情，也要考量雙方風險與防疫量能。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝出席政院會後記者會時則說，春節專案之後是否繼續推動小三通，防疫是考慮因素之一，只是中國各項數據不透明，官方公布數字與台灣掌握狀況有極大落差，難以透過數據推斷。

王必勝說，未來將從境外移入個案適當做PCR抽樣，間接觀察中國入境的確診率，作為側面觀察的參考依據。（編輯：林淑媛）1111222