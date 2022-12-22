更多編輯台推薦新聞：
台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚
生活

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚

立院初審通過平均地權條例 5重拳遏止炒房拚明年第2季上路
政治

立院初審通過平均地權條例 5重拳遏止炒房拚明年第2季上路

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 祖克柏驚嘆世足熱潮
運動

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 祖克柏驚嘆世足熱潮

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

小三通春節前後2週供金馬民眾申請 金門每日上限1班

2022/12/22 11:38（12/22 13:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院會22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，以循序漸進恢復「小三通」客運為原則，提供金馬地區民眾及陸配，透過專案申請航班。圖為2021年4月3日小三通船舶停泊在金門水頭碼頭。（中央社檔案照片）
行政院會22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，以循序漸進恢復「小三通」客運為原則，提供金馬地區民眾及陸配，透過專案申請航班。圖為2021年4月3日小三通船舶停泊在金門水頭碼頭。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北22日電）因應農曆春節金馬民眾返鄉需求，行政院會今天通過「金馬地區民眾春節交通專案」，以循序漸進恢復「小三通」客運為原則，提供金馬地區民眾及陸配，透過專案申請航班，金門每天至多1班，馬祖每週至多2班。

陸委會在院會後發稿指出，此專案實施時間為明年1月7日至2月6日，也就是春節前後2週，航班採專案申請方式，搭乘旅客以金馬地區的民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造冊及管控。

陸委會指出，此專案須依專案目的向交通部航港局申請航班，金門每天至多1班，馬祖每週至多2班，未來將視專案運作情況及疫情等相關情勢變化，就後續「小三通」客運安排進行滾動檢討。

陸委會也提到，專案是由陸委會、交通部、衛福部及相關機關共同研商及完成，目的是在兼顧離島防疫周全下，便利及滿足春節期間金馬地區民眾返鄉探親及相關人道等需求，並以在疫情風險可控下，循序漸進恢復「小三通」客運為原則。

專案執行部分，陸委會表示，近期中國大陸疫情升溫且資訊不透明，相關機關一定會在作好防疫工作的前提下執行專案，以確保民眾及金馬鄉親的健康及安全，並會藉此專案的實施，作為啟動後續「小三通」客運復航及疫後有序交流的起點。（編輯：翟思嘉）1111222

#小三通
#金門
#馬祖
延伸閱讀
小三通分階段復航 首波明年1/7至2/6開放金馬民眾小三通復航 王必勝：不解中國疫情無法評估對台影響跡象顯示 中國入境隔離解除在望中國搶藥潮蔓延台灣 台商受請託卻也感到困擾小三通春節專案 蘇貞昌：作為未來常態化參考
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族