小三通春節前後2週供金馬民眾申請 金門每日上限1班

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行政院會22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，以循序漸進恢復「小三通」客運為原則，提供金馬地區民眾及陸配，透過專案申請航班。圖為2021年4月3日小三通船舶停泊在金門水頭碼頭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北22日電）因應農曆春節金馬民眾返鄉需求，行政院會今天通過「金馬地區民眾春節交通專案」，以循序漸進恢復「小三通」客運為原則，提供金馬地區民眾及陸配，透過專案申請航班，金門每天至多1班，馬祖每週至多2班。

陸委會在院會後發稿指出，此專案實施時間為明年1月7日至2月6日，也就是春節前後2週，航班採專案申請方式，搭乘旅客以金馬地區的民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造冊及管控。

陸委會指出，此專案須依專案目的向交通部航港局申請航班，金門每天至多1班，馬祖每週至多2班，未來將視專案運作情況及疫情等相關情勢變化，就後續「小三通」客運安排進行滾動檢討。

陸委會也提到，專案是由陸委會、交通部、衛福部及相關機關共同研商及完成，目的是在兼顧離島防疫周全下，便利及滿足春節期間金馬地區民眾返鄉探親及相關人道等需求，並以在疫情風險可控下，循序漸進恢復「小三通」客運為原則。

專案執行部分，陸委會表示，近期中國大陸疫情升溫且資訊不透明，相關機關一定會在作好防疫工作的前提下執行專案，以確保民眾及金馬鄉親的健康及安全，並會藉此專案的實施，作為啟動後續「小三通」客運復航及疫後有序交流的起點。（編輯：翟思嘉）1111222