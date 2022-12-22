陸委會：避免金馬承擔疫情風險 小三通台商不能中轉

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行政院會22日通過小三通金馬春節專案，提供金馬地區民眾及陸配，在明年春節期間透過專案申請航班返鄉，但未開放台商透過此專案中轉返台。圖為2020年因疫情滯留中國大陸的台灣民眾趕回金門。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院會今天通過小三通金馬春節專案，未開放台商中轉。陸委會主委邱太三表示，中國疫情嚴峻，而小三通是船運，搭乘者非直接抵達機場，為避免金馬地區民眾承擔疫情風險，因此未開放中轉。

行政院會今天通過「金馬地區民眾春節交通專案」，提供金馬地區民眾及陸配，在明年春節期間透過專案申請航班返鄉，但未開放台商透過此專案中轉返台。

邱太三表示，今年1月原本就有意規劃春節專案，但當時兩岸邊境管制都還十分嚴格，台商需求不高，接下來則因4月上海疫情爆發、8月中共軍演、頻傳禁止台灣農漁產品進口，加上9月中共二十大與白紙運動爆發，遲遲沒有規劃專案。

至於專案為何沒有開放中轉，邱太三說，目前中國疫情嚴峻，而小三通是船運，旅客下船後到機場還有一段距離，加上飛機航班時間不一定能與船運航班銜接，當地民代皆有反應不該讓金馬承擔疫情風險，中央評估醫療量能後，決定不開放中轉。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝出席行政院會後記者會時表示，中國疫情升溫，現階段不適合開放中轉，台商中轉必須經過金馬，中間可能發生旅客出現發燒、呼吸道症狀，甚至確診必須留置金門等問題，但金馬只有各一間醫院，只要確診數量稍微增加，就會造成當地醫療負擔，而衍生後送或無法安置的問題。

他說，金門負壓隔離病房僅4床、加護病房10床、專責病房23間，馬祖負壓隔離病床2床、加護病房1床、專責病房0床。

至於台商回台部分，交通部次長祁文中出席行政院會後記者會時表示，目前兩岸直航雙向航班每週29班，上海浦東機場單向飛往台灣每週16到24班，中國同意業者自行依照市場需求單向由浦東飛台灣。

他表示，目前兩岸航班訂位狀況，除了明年1月12日、13日、14日、17日訂位較滿之外，其餘時間尚有空位，訂票率大概3至6成，不過節後可能訂位較滿，建議有意返台過節的民眾要及早規劃行程。（編輯：蘇志宗）1111222