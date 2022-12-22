小三通春節專案復航 陳福海：具體實踐兌現競選承諾

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）行政院會今天通過「金馬地區民眾春節交通專案」，金門縣長當選人陳福海說，這是「當選就職後1個月內小三通復航」承諾的具體實踐，並盼1月7日陪伴鄉親搭乘首艘探親專船到廈門。

行政院會今天討論大陸委員會提交的「金馬地區民眾春節交通專案」，通過1月7日到2月6日重啟兩岸小三通，以金門、馬祖民眾為優先。

陳福海辦公室隨即發布新聞稿表示，這項專案內容基本上與陳福海在當選後向兩岸有關當局爭取的「以人道探親先行、鄉親陸配為主、滾動式恢復常態化客運」的精神相符。

根據陸委會規劃，這次小三通復航專案時間為春節前後兩週，亦即1月7日至2月6日、金門每天1班航次，專案向交通部航港局申請；考量離島防疫量能，搭乘旅客以金門地區民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造冊及管控，相關邊境檢疫措施參照境外入境台灣空運方式辦理，由衛生福利部監督執行。

陳福海表示，感謝各方努力與協助，特別是陸委會與中央流行疫情指揮中心體察民意，瞭解鄉親的訴求與期盼；他重申，就職後將會立即啟動專案辦公室提供疫情與公告復航資訊、受理鄉親訂位，並同步向主管機關申請專案復航，並希望在1月7日陪伴鄉親搭乘第1艘探親專船，前往廈門。

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陳福海說，當選後立即經過與中央及大陸的密集協商溝通後，理解到中央對於復航的重點考量是金門醫療防疫量能是否足以因應，因此與團隊研究後立即提出「以鄉親陸配為主的人道探親建議案」，並前往陸委會與疾管署拜會座談。

行政院會通過小三通復航，陳福海表示，這是兌現「當選就職後1個月內小三通復航」承諾的具體實踐，尤其今天是金門重要節慶－冬至，陳福海感謝中央在此時宣布小三通復航，讓冰冷近3年的金廈交通便道重啟火苗，在嚴冬中感受到一絲暖意。（編輯：陳仁華）1111222