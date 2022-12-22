小三通復航 蘇貞昌：注意中國疫情不能有破口

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（中央社記者陳俊華台北22日電）小三通將分階段復航，行政院長蘇貞昌今天說，金馬民眾過年回鄉團聚是重要習俗，但仍要注意中國疫情，且離島醫療量能薄弱，要做好準備不能有破口；未來順利成功，還可再進一步開放。

大陸委員會今天在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，預計首波開放以金馬地區民眾優先，實施期間自明年1月7日至2月6日止。但國民黨認為不夠快、民眾也擔心中國疫情失控，恐成破口。

蘇貞昌下午出席「第22屆公共工程金質獎」頒獎典禮，他在會前受訪時表示，民眾看到中國疫情再起，看來情況嚴重，中國又蓋牌，大家非常擔心。如同當初2019年疫情一發生時，中國不公布，幸好台灣有所警覺，是全世界最早登機檢疫的國家，才守住健康。

蘇貞昌說，金馬民眾過年要回鄉團聚，是重要習俗，但仍要注意中國疫情，且離島醫療量能非常薄弱，他已交代相關部會，一方面幫金馬民眾團圓，也要做充足準備，不能讓疫情有任何破口，未來順利成功，還可再進一步開放。

另外，民進黨主席補選候選人、副總統賴清德昨天指出，民進黨敗選原因是論文抄襲事件、黨公職是否有黑金背景、不夠深入基層等。

蘇貞昌說，敗選一定有很多原因，各界願意提出指教，都要傾聽；賴副總統也點出相關問題，知道問題所在就要認真改過，希望能做得更好。

媒體詢問，總統蔡英文說下週起將陸續召開國安高層會議，兵役延長政策是否屆時會定案。蘇貞昌指出，蔡總統說要開的國安會議，是總體財經因應相關的會議，他都會參加；但國防、外交是總統職權，役期相關案子確認後，會最快公布跟民眾報告、說明。（編輯：林興盟）1111222