小三通金馬民眾春節先行 楊鎮浯：全力爭取維持通航

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行政院22日宣布民國112年農曆春節將重啟兩岸小三通，以金門馬祖民眾為優先。金門縣長楊鎮浯下午受訪表示，中央公布專案和縣府向來主張的分階段吻合，也就是第一階段以鄉親就學、就業、人道，以及新住民陸配為主。中央社記者黃慧敏攝 111年12月22日

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）行政院今天宣布春節重啟兩岸小三通，以金馬民眾為優先；金門縣長楊鎮浯表示，一旦復航，就會全力爭取維持通航，並隨疫情和緩擴大通航範圍，進而達到小三通全面復航。

陸委會主委邱太三上午在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，並獲通過；首批開放對象以金馬地區民眾、陸配等為限，搭乘旅客由金馬地方政府負責造冊及管控。

楊鎮浯下午在縣長辦公室接受媒體聯訪表示，中央公布的小三通復航專案，和金門縣政府向來主張的分階段吻合，也就是第1階段以鄉親的就學、就業、人道，以及新住民陸配為主。

對於春節專案以兼顧防檢疫量能為由，限制金門每天至多1班，楊鎮浯說，目前在台灣確診只要是輕症、無症狀，基本上對醫療體系的負擔都非常輕微，只要總量控管，不存在「金門醫療量能」問題。

楊鎮浯說，尤其在台灣與病毒共存後，各縣市防疫旅館都已關閉，但金門為準備小三通復航，防疫旅館和防疫車隊種種配套都還保留著，就是為小三通復航做準備，金門防疫醫療量能沒有問題。

金門小三通於2020年2月10日，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻而停航；金馬春節專案實施時間為春節前後兩週，亦即2023年1月7日到2月6日。

楊鎮浯表示，縣府立場是，一旦復航後就會全力爭取維持，民眾毋須擔心是否2月6日以後會停航；反而應關注的是，隨著疫情和緩，可以逐步擴大復航範圍，進入第2階段、甚至是第3階段的全面復航。

楊鎮浯進一步說明，小三通中斷必須是很大的理由，譬如3年前疫情突然爆發，而且當時沒有疫苗，染疫的都是重症或死亡，在疫情嚴峻情況下才停航；他重申，一旦復航，要再達到停航的條件，非常困難，期盼大家樂觀看待，並相信「只有逐步的開放，不會再限縮」。

楊鎮浯說，儘管期盼小三通復航多時，而且鄉親普遍覺得來得有點晚，但在年前有這樣的消息，還是令人振奮；特別是，他即將卸任之前，能有這樣訊息，算是對鄉親有個交代。（編輯：陳仁華）1111222

陸委會主委邱太三22日上午在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」並獲通過；首批開放對象以金馬地區民眾、陸配等為限，搭乘旅客由金馬地方政府負責造冊及管控。圖為停泊在金門水頭碼頭的小三通船舶。中央社記者黃慧敏攝 111年12月22日