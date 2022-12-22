台商盼開放直航客輪 陸委會：返台航班尚有空位

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陸委會主委邱太三22日上午在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」並獲通過；首批開放對象以金馬地區民眾、陸配等為限，搭乘旅客由金馬地方政府負責造冊及管控。圖為停泊在金門水頭碼頭的小三通船舶。中央社記者黃慧敏攝 111年12月22日

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（中央社記者呂佳蓉台北22日電）政府今天決定循序開放「小三通」，但此次開放未含台商中轉，有台商盼開放直航客輪載客，讓在陸台商能返台過年。對此，陸委會回應，這須妥慎評估，並指返台航班尚有空位。

因應農曆春節金馬民眾的返鄉需求，行政院22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」。這項專案的搭乘旅客以金馬地區的民眾、陸配為限，上路時間為明年1月7日至2月6日，即為春節前後2週。

廈門台協會長吳家瑩、福州台協會長蔣佩琪等台商不滿政府的「小三通」重啟政策未包含台商中轉，批評政府「為德不卒，只求防弊卻不懂興利」。他們指出，福建有超過20萬名台商、台幹、台青苦於買不到機票回家過年。

吳家瑩並表示，可以理解政府考量金馬的醫療量能不足，但是否能思考，之前廈門每天都有客輪到高雄、台中與基隆的港口，客輪是否能在過年前後期間開通，讓部分台灣民眾返鄉過年。

對此，陸委會今天透過書面方式回應指出，逐步恢復兩岸人民健康有序交流是政府的政策，「金馬地區民眾春節交通專案」可作為疫後有序交流的起點。

陸委會指出，有關恢復兩岸海運客運直航，相關機關會持續依疫情及整體新情勢妥慎綜合評估及規劃 。

至於台商、台幹如何在春節期間返台過年？陸委會指出，台商、台幹要返台，現階段可透過空運方式。

陸委會並指出，依據交通部統計，目前北京、浦東、成都、廈門機場，雙向每週有29航班，浦東單向飛台約有16到24航班。

目前中國大陸返台航班訂位狀況，除了明年1月12、13、14、17日訂位較滿，其餘尚有空位，平均訂票率約3到6成。

陸委會表示，「返程的航班訂位較滿，建議有返台過節需求民眾要及早規劃行程」。

政府因應COVID-19疫情，2020年2月10日暫停「小三通」客運船舶往來。在病毒致死率下降以及民眾施打疫苗普及率上升等情況下，恢復「小三通」的聲浪越來越高。

依據陸委會截至目前的說法，「小三通」重啟涉及中國大陸的防疫政策、兩岸互動新情勢，強調逐步恢復兩岸健康與有序的交流。（編輯：楊昇儒）1111222