更多編輯台推薦新聞：
3匠師獲選新科人間國寶 徐明河剪黏泥塑修復古蹟列重要文化資產
文化

3匠師獲選新科人間國寶 徐明河剪黏泥塑修復古蹟列重要文化資產

二戰後德國持續追究集中營犯罪者 起訴高齡老人與時間死亡賽跑
國際

二戰後德國持續追究集中營犯罪者 起訴高齡老人與時間死亡賽跑

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚
生活

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚

立院初審通過平均地權條例 5重拳遏止炒房拚明年第2季上路
政治

立院初審通過平均地權條例 5重拳遏止炒房拚明年第2季上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
小三通復航
新聞專題
小三通復航2/12
首頁 / 政治

小三通分階段復航 馬英九：政府應更乾脆點

2022/12/23 11:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北23日電）小三通將分階段復航，前總統馬英九今天表示，政府應該更乾脆一點，全面復航，因為對很多台胞、台商來講，真的是很不方便；戰鬥藍發起人趙少康則說，就算小三通全面開放，來的也都是台生、台商。

大陸委員會22日在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，預計首波開放以金馬地區民眾優先，實施期間自明年1月7日至2月6日止。

馬英九今天上午出席中華民國核能學會第32屆第3次會員大會前受訪表示，政府應該更乾脆一點，應要全面復航，因為對很多台胞、台商來講，真的是很不方便。

同樣出席核能學會活動的趙少康，在受訪時談到小三通的狀況時說，政府要去抗中就去抗，但抗台胞是要幹什麼，目前大陸並沒有開放觀光，所以就算全面開放小三通，大陸觀光客也不能來，來的都是台生、台商等。

趙少康說，台商去年幫台灣賺進2000億美元，今年也將近2000億美元，但想回台過年卻遭到排擠、防堵；就算真的要搶藥，搶的也都是台灣人，提供藥給這些台胞又會怎麼樣，請藥廠多生產一點藥就好了。他認為政府只是藉故不願意開放，不願讓台生、台商回來。（編輯：翟思嘉）1111223

#馬英九
#趙少康
#台商
馬英九
2024大選 馬英九：一向支持黨提名人選 蔣萬安與馬、郝同場慶耶誕 承諾努力推動市政
趙少康
推薦議員當選73名 趙少康：戰鬥藍獲民眾肯定 趙少康陪掃街 對謝國樑勝選有信心
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台商盼開放直航客輪 陸委會：返台航班尚有空位