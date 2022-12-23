小三通分階段復航 馬英九：政府應更乾脆點

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）小三通將分階段復航，前總統馬英九今天表示，政府應該更乾脆一點，全面復航，因為對很多台胞、台商來講，真的是很不方便；戰鬥藍發起人趙少康則說，就算小三通全面開放，來的也都是台生、台商。

大陸委員會22日在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，預計首波開放以金馬地區民眾優先，實施期間自明年1月7日至2月6日止。

馬英九今天上午出席中華民國核能學會第32屆第3次會員大會前受訪表示，政府應該更乾脆一點，應要全面復航，因為對很多台胞、台商來講，真的是很不方便。

同樣出席核能學會活動的趙少康，在受訪時談到小三通的狀況時說，政府要去抗中就去抗，但抗台胞是要幹什麼，目前大陸並沒有開放觀光，所以就算全面開放小三通，大陸觀光客也不能來，來的都是台生、台商等。

趙少康說，台商去年幫台灣賺進2000億美元，今年也將近2000億美元，但想回台過年卻遭到排擠、防堵；就算真的要搶藥，搶的也都是台灣人，提供藥給這些台胞又會怎麼樣，請藥廠多生產一點藥就好了。他認為政府只是藉故不願意開放，不願讓台生、台商回來。（編輯：翟思嘉）1111223