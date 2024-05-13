徐巧芯遭指洩密 趙少康號召戰鬥藍力挺

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（中央社記者吳昇鴻台北13日電）外交部控告國民黨立委徐巧芯洩密，戰鬥藍發起人趙少康今天表示，民進黨有很多不該當作密件的案例，只要拿出來討論就被視為洩密，藍軍不可以單打獨鬥，機密不是民進黨的遮羞布。

徐巧芯質疑台灣與捷克援助烏克蘭專案，公布部分文件。外交部條約法律司副司長許柏逸日前赴台北地檢署告發徐巧芯涉刑法洩密罪，並強調本件送立法院查照以及立法院的相關文書都列為密等，很可惜徐巧芯身為立委卻知法犯法、玩法弄法，將公務機密公布在媒體，視公務機密保護為無物。

趙少康今天在台北召開「戰鬥藍集結挺芯記者會」，國民黨立委徐巧芯、賴士葆、陳玉珍、馬文君、羅智強、徐欣瑩、葉元之、無黨籍立委高金素梅等人出席。

趙少康說，從綠媒到側翼都在圍剿徐巧芯，讓徐巧芯一點隱私都沒有，從馬文君到徐巧芯，民進黨都用國家機密保護法抹黑這些想要揭發不當政策的立委。

趙少康認為，民進黨有很多不該當作密件的案例，只要拿出來討論就被視為洩密，藍軍不可以單打獨鬥，機密不是民進黨的遮羞布。羅智強則向總統當選人賴清德喊話，知道民進黨不喜歡徐巧芯，但總統當選人應有高度呼籲停止騷擾徐巧芯及她的家人。

有關徐巧芯說捷克早揭露相關資料。外交部日前表示，兩國政府不曾將雙方簽署的備忘錄約文對外公開，雙方政府規劃將合作內容與進度適時適度對外說明，但並非公布約本。

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至於外交部長吳釗燮近日提到「面對無理質疑，恁爸一定吵到底」等語引來在野黨立委批評，陳玉珍拿起現場零食「乖乖」，並說希望吳釗燮有基本的尊重態度，「這樣的發言有失國格」。

賴士葆說，他印象中的外交人員都是溫文儒雅，吳釗燮怎麼會講「林爸」，並認為外交部政次田中光說這是接地氣語言是在「拍馬屁」，趙少康則說，這是「對接地氣的侮辱」。（編輯：林興盟）1130513