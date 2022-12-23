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馬英九呼籲小三通全面復航 政院：視中國疫情評估

2022/12/23 21:11（12/23 21:29 更新）
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（中央社記者賴于榛台北23日電）前總統馬英九今天呼籲小三通全面復航，行政院晚間透過媒體群組指出，從國際媒體可看出中國疫情面臨極大挑戰，小三通將採漸進開放模式，未來再就中國疫情發展狀況，做進一步評估。

兩岸金廈小三通客運航線自2020年2月10日起，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停航至今，行政院會昨天通過「金馬地區民眾春節交通專案」，分階段復航，首波開放以金馬地區民眾、陸配優先，實施期間自明年1月7日至2月6日止。

馬英九今天呼籲政府乾脆一點，全面復航，因為對很多台胞、台商來講，真的是很不方便。

對於馬英九說法，行政院發言人羅秉成晚間透過媒體群組表示，無論從國際媒體或是網路上的訊息，都能看到中國疫情面臨極大挑戰，連美國國務卿布林肯都呼籲中國政府應分享真實的疫情狀況。

羅秉成說，行政院長蘇貞昌日前指示盡力協助金馬地區民眾回國過年，也請中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝前往外島盤點醫療量能。

他說，最後經各部會評估中國疫情、外島防疫量能及國內疫情等情狀，以及顧及金馬地區民眾返鄉過節的需求，並尊重金馬地區地方首長意見，綜合考量相關因素後，蘇貞昌在昨天院會，決定以漸進開放模式，第一階段先開放金馬民眾及陸配以小三通模式返國，未來會就中國疫情發展狀況，再做進一步評估。

羅秉成表示，基於保護民眾健康安全，維護外島的醫療體系量能，政府的每一步，都必須考量大多數民眾的權益。（編輯：林興盟）1111223

#馬英九
#羅秉成
#中國
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