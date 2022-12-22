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謝志偉還原去年BNT採購過程：是中國不讓台灣官方買

2022/12/22 19:01（12/22 19:49 更新）
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駐德國代表謝志偉22日還原去年採購BNT疫苗過程，表示台灣政府並非因缺錢買不起，是中國不讓台灣官方買。（路透社）
駐德國代表謝志偉22日還原去年採購BNT疫苗過程，表示台灣政府並非因缺錢買不起，是中國不讓台灣官方買。（路透社）
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（中央社台北22日電）鴻海創辦人郭台銘籲台灣進口BNT次世代雙價疫苗，引發爭論，駐德國代表謝志偉今天在臉書貼文還原去年採購過程表示，台灣政府並非因缺錢買不起BNT，才由企業捐贈，是中國不讓台灣官方買。

郭台銘籲台灣進口BNT次世代雙價疫苗，衛福部長薛瑞元回應指郭台銘像是BNT推銷員；郭台銘之後在臉書發文「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。」

上海復星醫藥昨天聲明，未來訂單都可換成BNT次世代雙價COVID-19疫苗，薛瑞元認為，商業策略本來多轉折，樂見這樣的轉變。

謝志偉表示，作為本案2021年1月13日起的台灣官方聯絡人，只要有人提供錯誤或片面的相關訊息，他都不得不出面澄清。

他表示，那時的狀況是，台灣政府並不缺買疫苗錢。當初沒什麼只有郭台銘才買得到這回事，郭台銘聲稱自己在德國做生意的夥伴認識BNT的創辦人，才有把握買到1500萬劑，沒有他，德國BNT就不賣台灣疫苗了嗎？

謝志偉表示，情況剛好相反，從頭到尾BNT的董事就告訴他，絕對有誠意要繼續賣疫苗給台灣。BNT總部所在地的國會議員是他的好朋友，「她也告訴我，BNT向她保證，絕對有誠意要繼續賣疫苗給台灣」。

謝志偉表示，對方百分之百告訴郭台銘：「緊急授權的疫苗只能賣給中央政府或必須要有中央政府同意才能完售，因為只有中央政府才能負擔風險責任。」

他說：「中央政府可以睜隻眼，閉隻眼任憑中國的代理商出保證書，而不是要求BNT原廠開保證書嗎？」

謝志偉表示，此案，中國是一石二鳥，不讓中央政府出面買，但更嚴重的是，另製合約，重新談起，造成交貨延遲，達到不讓台灣及時獲得疫苗的結果，「好嫁禍台灣政府，台灣人慘，開始罵政府，就是中國贏」。

謝志偉說，從頭到尾沒有BNT疫苗非「鴻海」不賣台灣的問題。郭台銘說得好像沒他出面，疫苗就吹了。卻完全避談、甚至洗白中國因素。郭台銘針對不能立即表態配合的官員說「遺憾：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，「我也不得不說：遺憾：有錢至上，羞辱為官，栽贓恩准，禽獸有如？」（編輯：黃自強/林憬屏）1111222

#BNT
#郭台銘
#謝志偉
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