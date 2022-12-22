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李秉穎：追加劑打次世代雙價保護效果與單價疫苗差異不大

2022/12/22 16:58（12/22 17:10 更新）
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圖為莫德納次世代BA.5雙價疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北22日電）台灣是否進口BNT次世代疫苗持續受關注，醫師表示，次世代雙價疫苗和原始病毒株單價疫苗相比，不論接種次世代疫苗與否，作為追加劑施打後，對於重症、死亡的保護效果差異不大。

鴻海創辦人郭台銘近日提到，當初採購BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是非常艱難過程，透過德國做生意夥伴，才有把握買到1500萬劑；未來疫情仍會持續，擔憂混打有疑慮，還是需要疫苗，呼籲台灣應進口BNT的次世代雙價疫苗。

台大醫院兒童感染科主治醫師李秉穎今天表示，據過去對混打疫苗研究，混打不會對副作用有影響，若施打某一廠牌疫苗有嚴重副作用，如過敏性休克等危及生命或需要住院，建議下次不要再施打同廠牌疫苗，不過這類狀況很少見。

假設民眾對莫德納疫苗有副作用，無法施打莫德納次世代疫苗，李秉穎認為，和次世代雙價疫苗作為追加劑相比，原始病毒株單價疫苗的保護效果差異不大，最大的差別是次世代疫苗對變異病毒的輕症保護效力較好；若以重症和死亡的保護效果而言，單價疫苗和次世代雙價疫苗沒有很大差異。

據指揮中心統計，莫德納次世代雙價疫苗施打約240萬人次，疫苗不良事件通報為72件，引起心肌炎、心包膜炎僅有3件，至今沒有與莫德納次世代雙價疫苗有相關聯性的死亡通報。

台灣疫苗推動協會理事長黃玉成也認為，次世代疫苗可混打，當第1、2劑基礎劑都完成施打後，之後的追加劑皆可選擇次世代疫苗，若長者擔心莫德納次世代疫苗劑量高、不敢施打，台灣接種疫苗已經算相對很自由，有很多廠牌疫苗供選擇，其他國家可能沒有這麼方便。

據指揮中心統計，截至12月20日COVID-19疫苗庫存現況，BNT單價疫苗還有309萬劑、莫德納次世代疫苗有314萬劑、莫德納幼兒劑型疫苗27萬劑及NOVAVAX疫苗32萬劑。（編輯：陳政偉）1111222

#次世代疫苗
#COVID-19疫苗
#單價疫苗
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