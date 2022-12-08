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王必勝：莫德納盼將來與台灣合作大數據分析

2022/12/8 16:00（12/8 16:11 更新）
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圖為莫德納次世代BA.5雙價疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北8日電）莫德納（Moderna）全球資深副總裁柏格斯泰特來台，疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，雙方已碰面，莫德納正開發一款流感加COVID-19的組合式疫苗，盼將來與台灣合作大數據分析。

莫德納今年9月正式在台成立公司，莫德納全球資深副總裁柏格斯泰特（Patrick Bergstedt）近日抵台，預計拜訪衛生福利部及多名生技業人士，並建立亞洲首座mRNA與流感臨床試驗中心。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，柏格斯泰特昨天率團隊拜訪衛福部，討論對未來COVID-19疫苗接種相關規劃跟看法，但結論很簡單，仍要觀察疫情變化。

其次則是請莫德納申請正式藥證，取代緊急使用授權（EUA）。王必勝表示，這對未來疫苗穩定供應、自費等問題都比較容易解決；另外，莫德納目前正發展流感和COVID-19的組合式疫苗，因疫情仍未穩定，都會影響疫苗開發。

王必勝說，台灣之前所提出疫苗保護效益分析，讓莫德納對台灣的數據和監測品質有信心，希望將來合作大數據分析，包括資料分享、發表研究等，與世界共享。

指揮中心發言人莊人祥表示，雖然本土COVID-19疫情趨緩，校園接種次世代疫苗、BNT單價疫苗的作業仍不停歇，陸續會在明年1月20日前完成校園接種，全國共有20縣市會進入校園施打，建議家長可配合時程完成接種，以取得足夠保護力。

此外，中國政府開始放鬆對COVID-19疫情的限制。王必勝表示，所有國家經歷第一波疫情都會有些混亂，預期醫療量能排擠會是個問題，再次呼籲在中國的台灣民眾，未來2、3個月，高齡等高風險族群，可以回台灣接種疫苗，就醫也比較便利。（編輯：陳政偉）1111208

莫德納全球資深副總裁柏格斯泰特。中央社記者韓婷婷攝 111年12月6日
莫德納全球資深副總裁柏格斯泰特。中央社記者韓婷婷攝 111年12月6日
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