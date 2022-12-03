更多編輯台推薦新聞：
速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸
生活

速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
疫苗施打
新聞專題
疫苗施打1/241
首頁 / 生活

5到11歲兒童追加劑開打 首日接種1670劑

2022/12/3 16:17（12/3 17:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
COVID-19疫苗5到11歲兒童追加劑2日開打，共接種1670劑。（中央社檔案照片）
COVID-19疫苗5到11歲兒童追加劑2日開打，共接種1670劑。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北3日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）5到11歲兒童接種追加劑昨天開打首日，共接種1670劑。指揮中心發言人莊人祥今天說，目前處於本土疫情低點，未來仍可能波動，趁現在接種疫苗提升保護力正好。

中央流行疫情指揮中心日前宣布自2日起，莫德納雙價BA.5次世代疫苗，擴及提供滿6歲至11歲兒童追加劑接種；對於滿5歲至未滿6歲兒童，則提供輝瑞單價疫苗追加劑接種。

莊人祥今天下午接受媒體聯訪表示，昨天5到11歲接種追加劑共1670劑，莫德納跟輝瑞各約一半。

莊人祥強調，目前是COVID-19本土疫情最低點，未來一兩個月都可能會上升，加上春節期間會有從各國回來的返鄉人潮，趁現在打疫苗正好，包括流感疫苗也建議接種。

此外，指揮中心指揮官王必勝稍早在臉書指出，預期中國COVID-19疫情約會在2個月到達高峰，除了正值寒冷的冬季，更會遇到農曆春節返鄉、春運、群聚等挑戰。

莊人祥說，世界衛生組織（WHO）在內等各國都很關注中國疫情，呼籲在中國的國人，應儘速接種疫苗，另也建議和國人在當地經營的醫院保持聯繫，有需要則快就醫。（編輯：屈享平）1111203

#兒童疫苗
#追加劑
#COVID-19
莊人祥
南投60多歲男打AZ疫苗後腦梗塞 獲救濟金200萬 20多歲男突語無倫次 流感釀腦炎加護病房救治中
莫德納
最後一批高端疫苗屆期 接種使用率68% 莫德納BA.5疫苗本週將到貨 預估大選前開打
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
南投60多歲男打AZ疫苗後腦梗塞 獲救濟金200萬