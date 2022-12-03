5到11歲兒童追加劑開打 首日接種1670劑

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）5到11歲兒童接種追加劑昨天開打首日，共接種1670劑。指揮中心發言人莊人祥今天說，目前處於本土疫情低點，未來仍可能波動，趁現在接種疫苗提升保護力正好。

中央流行疫情指揮中心日前宣布自2日起，莫德納雙價BA.5次世代疫苗，擴及提供滿6歲至11歲兒童追加劑接種；對於滿5歲至未滿6歲兒童，則提供輝瑞單價疫苗追加劑接種。

莊人祥今天下午接受媒體聯訪表示，昨天5到11歲接種追加劑共1670劑，莫德納跟輝瑞各約一半。

莊人祥強調，目前是COVID-19本土疫情最低點，未來一兩個月都可能會上升，加上春節期間會有從各國回來的返鄉人潮，趁現在打疫苗正好，包括流感疫苗也建議接種。

此外，指揮中心指揮官王必勝稍早在臉書指出，預期中國COVID-19疫情約會在2個月到達高峰，除了正值寒冷的冬季，更會遇到農曆春節返鄉、春運、群聚等挑戰。

莊人祥說，世界衛生組織（WHO）在內等各國都很關注中國疫情，呼籲在中國的國人，應儘速接種疫苗，另也建議和國人在當地經營的醫院保持聯繫，有需要則快就醫。（編輯：屈享平）1111203