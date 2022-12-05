台中疫苗涵蓋率最佳 王必勝：鼓勵旅外返台接種

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北5日電）據指揮中心統計，台中市疫苗涵蓋率持續數個月都是全國成績最好的縣市，指揮官王必勝說，現階段最核心防疫工作仍是提高接種率，同時也鼓勵旅外民眾可以返台接種疫苗。

王必勝今天下午疫情記者會中表示，雖然國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，但現階段最核心防疫工作仍是疫苗接種，尤其是提高次世代疫苗涵蓋率，施打疫苗是避免重症、死亡的重要方法之一。

據中央流行疫情指揮中心統計，莫德納次世代疫苗昨天接種了1萬7811人次，其中BA.1雙價疫苗共接種286人次、BA.5雙價疫苗1萬7525人施打。

台中市疫苗涵蓋率持續數個月都是全國成績最好的縣市，台中市政府衛生局長曾梓展今天也到指揮中心分享接種作業經驗，他說，為了提高接種可近性，建立29個行政區「區區有快打站」模式，小行政區至少1個、大行政區有3到5個。

曾梓展也提到，「外展站」接種成效好，截至目前接種近10萬劑，其中百貨公司、大賣場等外展站施打4萬多劑；衛生局也積極媒合長照機構、矯正機關入所接種，還以民間捐助的行動防疫車，前往偏鄉提供疫苗施打。

王必勝說，很多看起來不是很困難的事情，其實做起來都很不容易，希望各縣市衛生單位未來可以參考辦理；另外，旅居海外民眾若在當地無法接種疫苗，或可選擇疫苗不理想，建議可以返回台灣接種次世代疫苗，尤其是65歲以上長者。

有媒體詢問，本國籍人士可返台追打次世代疫苗，來台觀光客是否也可以接種疫苗，王必勝說，一直以來，非本國籍人士在台灣都可以施打疫苗，沒有排除觀光客，但須在7天自主管理期間後才可施打，未來越來越多觀光客來台，是否調整會再討論。

據統計，12月3日至4日COVID-19疫苗接種2萬5619人次，截至目前為止，累計接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑88.6%、追加劑接種率74.3%、第2次追加劑接種率17.8%，65歲以上接種率43.3%。（編輯：陳仁華）1111205