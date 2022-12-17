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日本研究：次世代疫苗抗Omicron保護力逾7成

2022/12/17 12:16
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（中央社東京17日綜合外電報導）日本國立傳染病研究所等單位調查分析得知，接種對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron的次世代疫苗保護力可逾7成。

日本放送協會（NHK）報導，由國立傳染病研究所等單位組成的研究團隊，從日本境內主流病毒株變為Omicron亞型變異株BA.5的今年9月至11月間，以在關東地方10所醫療機構接受病毒篩檢的16歲以上約4000位民眾為對象，分別比較篩檢結果為陽性或陰性的疫苗接種履歷，分析疫苗因應Omicron亞型變異株的保護力。報導中並未提及疫苗廠牌。

結果顯示，接種2劑基礎劑後再完成追加接種的人，預防發病的保護力達71%。

如果從追加劑種類來區分，接種BA.1雙價疫苗的保護力有73%；接種BA.4及BA.5雙價疫苗的保護力也有69%。

研究團隊認為，不論是接種BA.1雙價疫苗或BA.4及BA.5雙價疫苗，對人體帶來的保護力差距不大，雙價疫苗展現出具有預防發病的高保護力；至於雙價疫苗帶來的保護力能持續多久，研究團隊未來也將進行調查。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1111217

#BA.5
#日本國立傳染病研究所
#國立傳染病研究所
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