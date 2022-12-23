接種BA.1疫苗間隔3個月可打BA.5 估180萬人符資格

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揮中心發言人莊人祥說，已接種BA.1次世代雙價疫苗者，間隔3個月可追加BA.5疫苗，換言之最快24日可打。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）COVID-19疫情升溫，接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。指揮中心發言人莊人祥今天說，已接種BA.1次世代雙價疫苗者，間隔3個月可追加BA.5疫苗，換言之最快明天可打。估約180萬人符合資格。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，首批莫德納原型株及BA.1次世代雙價疫苗自9月24日起開打，提供作為追加劑接種使用，根據中央流行疫情指揮中心統計，至今累計約179.9萬人接種，還剩約92萬劑。

指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪表示，依10月27日召開的衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，若已追加接種雙價疫苗（原型株+BA.1）民眾，可依自身風險評估，於追加劑接種間隔至少3個月（12週，84天）後，選擇再接種1劑雙價疫苗（BA.4/5）。

另外，莫德納BA.5次世代雙價疫苗自11月18日開打，目前已有約75.6萬人接種，還剩221.6萬劑可供施打。

據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種4萬4274人次，截至目前為止累計接種6493萬3257人次；接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑88.8%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率75%，第2次追加劑接種率18.9%（65歲以上接種率43.7%）。（編輯：陳政偉）1111223