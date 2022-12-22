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10大疫苗議題 兒童該不該打COVID-19疫苗居首

2022/12/22 17:59（12/22 18:46 更新）
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今年度疫苗10大議題排名22日揭曉，COVID-19疫苗占8個名次，以兒童該不該接種居首。圖為7月台北市大安區幸安國小校園集中施打5至12歲兒童COVID-19疫苗。（中央社檔案照片）
今年度疫苗10大議題排名22日揭曉，COVID-19疫苗占8個名次，以兒童該不該接種居首。圖為7月台北市大安區幸安國小校園集中施打5至12歲兒童COVID-19疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北22日電）今年度疫苗10大議題排名今天揭曉，「與病毒共存」的後疫情時代，COVID-19疫苗占8個名次，以兒童該不該接種居首。醫師認為，未來染疫若像感冒，疫苗不一定需常態化接種。

台灣疫苗推動協會舉行記者會，公布111年度疫苗10大議題排行，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗議題持續抓住民眾目光，「兒童該不該打COVID-19疫苗的爭議」位列榜首，第2名是「接種第4劑疫苗是否利大於弊」，第3名為「青少年接種mRNA疫苗可能引起心肌炎」。

除了COVID-19疫苗以外，非活性帶狀疱疹疫苗和HPV疫苗也榜上有名，分別是「非活性帶狀疱疹疫苗在台上市，保護力達9成左右」及「除了子宮頸癌，HPV疫苗也可防頭頸癌、菜花」。

台大醫院兒童感染科主治醫師李秉穎表示，COVID-19疫苗抗體衰退較快，施打3劑比只打2劑基礎劑型保護力多9成5，認為COVID-19疫苗抗體的「基礎劑量」應該說是3劑，雖然接種4劑與施打3劑疫苗的相對感染風險差異不大，但仍然建議高風險族群接種間隔期滿，盡快施打。

另外，未來COVID-19疫苗常態化話題雖然現在還不算熱議，但勢必成為將來不可忽視的議題。李秉穎認為，過去冠狀病毒引起多是輕微的感冒症狀，若COVID-19病毒持續變異，當感染後僅引發輕症，有機會變成「感冒化」，而非「流感化」，可能無須比照流感疫苗，每年常態接種。

針對疫苗常態化議題，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中也提到，他說明112年COVID-19疫苗規劃方向，如科學實證支持後續追加劑接種，將以mRNA次世代疫苗為主，仍會提供適量NOVAVAX次單位蛋白疫苗，將儘速取得最新型疫苗。

王必勝說，指揮中心也會評估適當建議劑次及間隔，現在沒有相關資料可提供決定，將持續緊盯資料，認為疫苗常態化可能是必然的，不排除需要像流感疫苗，必須每年持續打。（編輯：管中維）1111222

#王必勝
#李秉穎
#台灣疫苗推動協會
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