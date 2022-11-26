校園BA.5次世代雙價疫苗 12月起陸續接種

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疫情指揮中心發言人莊人祥26日說，預計12月起安排校園接種莫德納BA.5次世代雙價疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，接種疫苗是預防重症、死亡重要方法之一。疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，預計12月起安排校園接種莫德納BA.5次世代雙價疫苗。

據指揮中心統計，莫德納BA.1次世代雙價疫苗自9月24日開打，前8天（9/24-10/1）總共接種15萬4946劑，目前累計接種178萬劑；莫德納BA.5次世代雙價疫苗自11月18日起接種，前8天（11/18-11/25）施打15萬7536劑。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪表示，配合BA.5疫苗第2批預計12月2日起配送，屆時將安排12歲至17歲、6歲至11歲校園接種BA.5疫苗，但因要先調查意願，後續才能安排相關程序，需要一些準備時間，實際開打時程待確認。

此外，指揮中心指揮官王必勝日前透露，預計12月初啟動鬆綁口罩令，第一階段室外免戴，跨年等活動則要再想一下。

莊人祥說，陸續徵詢意見中，大部分專家認可戶外只要能維持社交距離即可免戴，下週一將開會討論，是否當天公布視開會結果而定。

指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種3萬9254人次，截至目前為止累計接種6415萬5004人次；接種人口涵蓋率第1劑94.0%、第2劑88.6%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種74%，第2次追加劑接種率17.3%（65歲以上接種率43.0%）。（編輯：唐聲揚）1111126