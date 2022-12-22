中國官方內部通報：全國20天近2.5億人染疫

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一份網傳中國國家衛健委會議紀要顯示，中國1日至20日累計感染已達2.48億人，占總人口的17.56%。圖為20日北京地鐵站人潮。（美聯社）

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（中央社記者邱國強北京22日電）一份網傳中國國家衛健委昨天的會議紀要顯示，根據估算，中國20日單日新增感染人數直逼3700萬人，呈逐日增加；12月1日至20日累計感染已達2.48億人，占總人口的17.56%。

根據紀要，中國國家衛健委主任馬曉偉表示，隨著全國防疫措施進一步調整，加上春運和春節期間人群大規模流動，可預見更多地方疫情將快速上升，城市和農村的感染率將同時成長。而農村醫療資源底子薄，有慢性病的老年人多，一旦感染快速蔓延，局面將更為嚴峻。

會議紀要顯示，中國31個省級行政區中，北京、四川疫情分居第1、2名，累計感染率均已超過50%；介於20%至50%者依序為天津、湖北、河南、湖南、安徽、甘肅和河北。

紀要指出，估算20日單日新增感染人數為3699.64萬人，占總人口的2.62%，且較19日、18日持續上升。按省區排名，當日新增感染率（感染人數除以總人口）前5名依序是四川、安徽、湖北、上海和湖南。若按城市（含直轄市）排名，前4名依序是成都、蘭州、合肥和上海。

若依累計感染人數排序，超過2000萬人的省區依序為四川、河南、湖北；1000萬至2000萬人者依序為湖南、河北、廣東、北京、安徽、山東。

城市（含直轄市）方面，累計感染超過500萬人的城市依序為北京、成都、武漢、天津、鄭州和重慶。

根據紀要，上述數字來自中國國家衛生健康委員會21日下午4時組織召開的「關於加強新冠肺炎患者醫療救治工作的電視電話會議」，由國家衛健委副主任李斌主持，並由轄下的國家疾控局通報。

紀要提到，目前中國各地區的疫情流行存在較大差異，疫情高發地區存在「空間聚集性」的特點。其中，京津冀、成渝、兩湖、華中的疫情發展相對較快；長三角、珠三角、西北和東北地區的疫情流行進展相對落後。

紀要指出，京津冀地區疫情目前處於「高位流行」階段，但北京已度過疫情高峰期，近日疫情呈「穩步下降」態勢，但每天仍有較大數量的新增感染者，且目前已進入危重症、重症高峰期，醫療救治服務正面臨較大壓力。

至於天津正處於流行的高峰期，預計未來2至3天疫情可能自高峰回落；河北全省「疫情快，增速較快」，預計未來3至5天將進入疫情的高峰期；成渝地區和兩湖地區疫情發展迅速，其中四川全省疫情已快速發展至高位，是繼北京後第2個累計感染率超過50%的省區，包括成都在內的多個城市同處疫情流行的高峰期，全省醫療救治壓力大。

至於重慶市內主城區流行水平高於遠郊地區，預計全市將在1週左右進入疫情高峰期；湖北全省正處於疫情流行的高峰階段，近2天新增疫情出現波動下降的跡象。

紀要提到，12月1日以來，中國19個省區累計報告1100例感染者基因組，有效序列共發現12種Omicron變異株，主要流行的病毒株是BA.5.2、BF.7和BM.7。其中，北京、黑龍江、貴州和新疆的BF.7比重高，其他省區都是BA.5.2比重高。目前尚未發現傳播力、致病力和免疫逃逸具有明顯變化的新變異株。

會議分析，近日全國疫情整體處於快速發展階段，單日新增感染速度不斷加快。12月份以來，人群累計感染率已超過17%。預計12月下旬全國多個省區將陸續進入疫情流行高峰期。且目前疫情上升迅速的省區，正在或即將呈現「由省會城市向中小城市和農村地區輻射」的態勢。而在疫情流行高峰後1週左右，將出現重症和非重症高峰。

會議要求，各地確實加強對地區流行高峰的應對準備工作；要根據疫情流行進度，全面做好醫療救治等各項準備工作。

根據紀要，馬曉偉在總結時直指，各醫院要承擔這麼多病人的看病就醫，「病人馬上就來到我們面前，可我們（部分醫院）還在推推搡搡，躲躲閃閃」。他要求每家醫院都把本身視為定點醫院，「不要想那麼多」，「這個任務，我們需要扛的」，要早做準備，迎接挑戰。（編輯：楊昇儒）1111222