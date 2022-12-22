中國疫情延燒快遞病倒重創物流 地方政府鼓勵市民當外送員

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（中央社台北22日電）中國疫情蔓延使得許多外送員、快遞司機病倒，從食物到民生必需品，物流「最後一哩路」被中斷。近期美團等平台業者宣布祭出千萬補貼，多個地方政府發布倡議書，鼓勵民眾加入外送行列。

在中國COVID-19疫情升溫、醫療資源擠兌的同時，許多外賣、快遞人力供應能量大減，由於人力缺口逐漸擴大，配送延遲甚至找不到人員運送，成疫情之下的「家常便飯」，令許多人的日常生活大受影響，「沒有封城，卻似封城」。

綜合第一財經、華商報與新京報報導，近期中國多個地方政府陸續發布倡議書，鼓勵一般市民加入外送員的行列，確保城市運作無虞，「為有需要的人們送暖」。

據報導，目前至少已有長沙、西安、杭州、廣州等城市出現類似的情形。

根據西安市商務局發出「關於支持快遞外賣配送服務的倡議」，呼籲「在自身條件允許的情況下，有閒暇時間的市民參與到快遞外賣配送工作中」這份倡議更主動提供了多個外送平台、快遞業者的聯繫窗口，並教導一般民眾如何申請與加入。

長沙市人社局所設置的徵才項目「企業招聘難，人社來幫忙」則發布了約1000名外送員職缺，同時發布倡議書表示，目前因為運力不足，導致外賣配送壓力較大，「我們鼓勵有閒暇時間的居民，在自身允許的情況下，參與外賣配送工作，在這個特殊的時期，為長沙千家萬戶送去一份溫暖」。

除了地方政府發布倡議，中國多個外送平台同步祭出銀彈攻勢，盼吸引更多外送員上工。

報導指出，近期美團外賣在杭州投入的補貼已達人民幣500萬元（約新台幣2200萬），預計接下來的一個月內將持續加碼至少1000萬元，藉此吸引、鼓勵更多騎手跑單；此外，在上海也將投入約2000萬元的補貼。

另一方面，外送平台「餓了麼」在本次疫情重災區北京執行「城市守護者支持計畫」，以獎金鼓勵合作的商家開門營業、外送員照常上工，若達成一定條件還可領取額外的獎金。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1111222