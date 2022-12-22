工人染疫 廣東等多地工廠恐被迫放60天春節假期

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（中央社台北22日電）中國防疫鬆綁後疫情上升，因缺工及訂單稀少，許多工廠提前放春節假期，廣東、浙江、山東等地6成紡織、印染等企業計劃本月底停工，有工廠放假長達60天，「史上最長假期」正來臨。

綜合陸媒「期貨日報」及香港「星島日報」報導，過往臨近春節，提前放假的企業並不少見，但今年紡織、印染、化工等行業面對訂單少，利潤低情況，企業提前放假成了普遍現象。

有業內人士表示，這個月底，廣東、浙江、山東等地6成的企業可能將停工放假。一些中大型印染廠已經發出了今年春節放假日程。與往年相比，今年印染廠發出放假通知較去年提前了1個月，假期長達60天。

中國綢都網總編張強受訪表示，受供需矛盾拖累，行業效益不佳，企業為了止損，多採取減停產策略。正如「停機，只為來年更好的活下去」。

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華瑞信息高級分析師王偉飛認為，今年可能是行業的「最長假期」，工廠面臨訂單稀少、效益不佳、庫存高企的窘境。儘管隨著COVID-19疫情管控放開、訂單適度回暖，但感染人數快速增加，下游工廠陸續出現因工人到崗不足而降負的情況，本週開始下游總體開工負荷可能逐步下滑。

報導指出，中國多地正應對疫情造成勞動力短缺的影響，浙江、重慶、安徽蕪湖、貴州貴陽等地甚至指無症狀或輕症者均可正常上班，北京也提出返崗毋須核酸和快篩。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111222